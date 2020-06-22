Google工程人員透露 將改善Chrome瀏覽器大量佔用記憶體問題

微軟在近期釋出更新的Microsoft Edge瀏覽器中，針對記憶體存取效率做了調整，藉此讓瀏覽器佔用記憶體比重可減少高達27%。而在後續說明中，Google也透露將會跟進相同調整，讓Chrome瀏覽器使用裝置記憶體效率大幅提昇，並且降低佔用情況。

過去推出Chrome瀏覽器時，最初是以輕快、不佔系統資源為特色，但在近年持續更新之下，Chrome瀏覽器也逐漸變得容易佔據系統資源，並且佔用大量記憶體容量，導致裝置電力損耗明顯。

因此，Google Chrome瀏覽器工程人員Bruce Dawson在Chromium Gerrit網站說明，表示未來將會透過修正方式改善，降低Chrome瀏覽器大量佔用記憶體問題。

近年除了Chrome瀏覽器，包含Firefox在內瀏覽器也開始出現佔用大量記憶體，導致裝置電力損耗增加，進而造成縮短裝置電池續航時間，其中有不少原因與使用者越來越常透過大量分頁觀看內容，加上不少網頁採用大量影音內容、網頁特效，雖然已經藉由開放網頁架構減少諸如Flash般必須透過外掛使用元件數量，但仍造成需要佔用不少裝置記憶體容量情況。

新版Microsoft Edge瀏覽器之所以能大幅降低系統記憶體佔用比例，依照Microsoft Edge資深產品經理Kim Denny說明，主要是在Windows 10 May 2020 Update (2004)版本增加名為SegmentHeap的功能，並且可讓Win32架構設計應用程式可降低記憶體佔用問題，同時也能讓在Windows 10作業系統環境執行的Google Chrome瀏覽器也有相同效果。

而在這樣的設計之下，若是在多核心處理器硬體架構環境將能降低更多記憶體使用佔比，藉此讓基於Chromium架構設計的新版Microsoft Edge有更好執行效率。

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