Google打造的「AirDrop」功能 也將登上PC平台
先前曾在Andriid 11 beta預覽版本短暫出現的Fast Share，顯然日後也能對應PC裝置使用，但必須透過Chrome瀏覽器作為傳輸媒介。
依照遞交至Chromium Gerrit網站的文件顯示，未來在Chrome OS、Windows、macOS及Linux作業系統上的Chrome瀏覽器，都會加入名為「Nearby」的操作介面。
而從先前Google傳出準備在新版Android 11加入名為Fast Share的檔案無線傳輸分享功能，預計在PC平台Chrome瀏覽器加入的「Nearby Sharing」功能，顯然就是用來與Android裝置連接傳輸檔案使用介面。
不過，目前還無法確認Google預計何時會讓此介面變成Chrome瀏覽器正式功能之一。
類似的功能，先前名為Snapdrop、以WebRTC形式打造的網頁服務，其實就支援讓同時連接相同Wi-Fi無線網路的裝置，可透過瀏覽器開啟頁面作為傳輸介面互換資料。
先前三星本身已經提出自有手機快速傳檔功能Quick Share，同樣以雲端平台交換內容，同時也加入小米、OPPO、vivo、華為、中興通訊與一加手機提出的統一推送聯盟，讓更多Android平台手機可以透過無線方式快速交換檔案。
考量其他OEM廠商並未提供類似功能，加上蘋果已經藉由AirDrop讓iOS、Mac使用者能更方便跨裝置傳遞檔案，甚至進一步，因此預期Google也希望藉由Fast Share、「Nearby Sharing」讓使用者能更方便在不同裝置間交換檔案。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言