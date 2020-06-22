Google打造的「AirDrop」功能 也將登上PC平台

先前曾在Andriid 11 beta預覽版本短暫出現的Fast Share，顯然日後也能對應PC裝置使用，但必須透過Chrome瀏覽器作為傳輸媒介。

依照遞交至Chromium Gerrit網站的文件顯示，未來在Chrome OS、Windows、macOS及Linux作業系統上的Chrome瀏覽器，都會加入名為「Nearby」的操作介面。

而從先前Google傳出準備在新版Android 11加入名為Fast Share的檔案無線傳輸分享功能，預計在PC平台Chrome瀏覽器加入的「Nearby Sharing」功能，顯然就是用來與Android裝置連接傳輸檔案使用介面。

不過，目前還無法確認Google預計何時會讓此介面變成Chrome瀏覽器正式功能之一。

類似的功能，先前名為Snapdrop、以WebRTC形式打造的網頁服務，其實就支援讓同時連接相同Wi-Fi無線網路的裝置，可透過瀏覽器開啟頁面作為傳輸介面互換資料。

先前三星本身已經提出自有手機快速傳檔功能Quick Share，同樣以雲端平台交換內容，同時也加入小米、OPPO、vivo、華為、中興通訊與一加手機提出的統一推送聯盟，讓更多Android平台手機可以透過無線方式快速交換檔案。

考量其他OEM廠商並未提供類似功能，加上蘋果已經藉由AirDrop讓iOS、Mac使用者能更方便跨裝置傳遞檔案，甚至進一步，因此預期Google也希望藉由Fast Share、「Nearby Sharing」讓使用者能更方便在不同裝置間交換檔案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》