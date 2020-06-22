Google前廣告業務主管打造全新搜尋引擎 標榜不含任何廣告內容

由過去曾在Google擔任廣告與商務資深副總裁的Sridhar Ramaswamy帶領打造的搜尋引擎neeva，標榜不會在服務內放置任何廣告，同時也標榜維護用戶隱私安全。

Sridhar Ramaswamy在2013年擔任Google廣告與商務資深副總裁，主要負責Google AdSense相關業務，並且構思在Google Search、YouTube等服務上的廣告投放模式。而在2018年後，Sridhar Ramaswamy與另一名曾負責YouTube營利相關工程項目的副總裁Vivek Raghunathan共同創立neeva，並且期望藉由零廣告形式提供使用者更方便使用的搜尋引擎服務。

依照Sridhar Ramaswamy於官方部落格文章說明，neeva在所有服務使用過程均不會出現廣告內容，同時也確保用戶隱私不會被用於其他用途，並且不會提供他人使用。

而neeva本身採用微軟Bing Search為基礎，並且進一步結合蘋果地圖服務，本身介面同樣採用相當精簡設計，更可藉由服務首頁顯示以個人為主的資訊內容，其中包含最新收取信件、接下來安排行程，或是近期由他人與自己共用檔案、文件，另外也能顯示當前天氣等即時資訊。

由於並未透過廣告支撐服務支出，或是作為營收來源，neeva搜尋引擎服務將透過額外付費，藉此提供進階搜尋功能作為主要營收。不過，在眾人已經習慣免費提供、以廣告支撐使用的Google Search服務，同時市場也有不少類似的搜尋服務情況下，neeva搜尋引擎的營運模式是否能吸引用戶支持，可能會面臨市場考驗。

依照Sridhar Ramaswamy表示，過去在Google任職過程中負責構思如何藉由合適廣告內容創造更大營利，同時也認為這樣的模式確實能在提供使用者更方便服務，以及公司營利之間取得平衡。

不過，Sridhar Ramaswamy認為提供更好的使用體驗更加重要，而藉由廣告營利支撐大量免費使用需求，勢必也會累積龐大營利壓力，進而構思如何進一步透過用戶使用數據爭取更多廣告營利。因此在neeva搜尋引擎服務使用模式裡，使用者可選擇以免費形式使用基本服務，或是藉由付費提供使用更進階搜尋功能，並且均強調保護用戶隱私安全。

目前neeva搜尋引擎服務將先透過招募用戶進行測試，預期之後才會正式對外開放使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》