快訊

明天就結訓 206旅關西營區驚傳役男暴斃床上

中共殲十戰機今又闖我西南空域 遭我驅離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「Hey Siri，我被警車攔下了！」語音助理幫你自動錄下警方執法過程

聯合新聞網 / INSIDE
圖／Ingimage
圖／Ingimage

只要說：「Hey Siri，我被警車攔下來了！」（Hey Siri, I’m getting pulled over），它就會把你的手機變暗、暫停目前播放音樂，並自動啟用前鏡頭開始錄影。

美國最近因警方執法過當，導致一名非裔美國人 George Floyd 不幸死亡，引發後續抗議活動。這宗事件之所以迅速點燃各界怒火，就是因為當時影片被路人用手機拍下上傳網路。

因此，iPhone 也推出 Siri 功能，可以在碰到警方執法時迅速開啟錄影功能自保。根據 The Verge 報導，只要把 Siri 的新捷徑功能「I'm getting pulled over」下載到 iPhone 上，只要發現情況不對，就直接說：「Hey Siri，我被警車攔下來了！」（Hey Siri, I’m getting pulled over），它就會把你的手機變暗、暫停目前播放的音樂，並自動啟用前鏡頭開始錄影。

如果覺得不夠安心，你也可以把自己當下位置和錄影影音傳送給緊急聯絡人，但這就不屬於自動啟用功能範圍，必須先確認一些步驟。

這個功能並不是在 App Store 下載，而是在 iOS 12 系統裡的捷徑功能。安裝方式如下：

1.先把手機更新到 iOS 12 以上，再下載「捷徑」（Shortcut）App。

2.把捷徑的安全性設定改為「允許不受信任的捷徑」。

3.在手機上透過 Safari 瀏覽器（其他瀏覽器會失效）造訪此捷徑連結，就能下載該功能。

事實上，這項功能早在 2018 年時就由開發者 Robert Petersen 發布，後續也不斷更新。但直到此次 George Floyd 不幸事件發生後，該功能才備受關注。

評論認為，雖然紀錄警察執法過程，並無法真正阻止他們做出不當行為或種族歧視，但至少可以保護相關利益人的權利，日後若有爭議也能作為證據。而 Robert Petersen 也說，現在警察身上幾乎都配戴照相機，而這個功能也只是讓一般民眾也擁有同樣權利而已。

《本文作者 Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Siri 鏡頭 iOS 佛洛伊德 警察

延伸閱讀

Sony PS5推出！ 外媒列舉「2大優勢」大推PS4依然值得買

今年的蘋果WWDC有什麼值得我們期待？可能發表的內容總整理

iPhone12如期9月發表！4款機型模具曝光 採方正設計致敬iPhone4

PS5光碟版、數位版售價曝光？ 法國Amazon頁面驚見銷售日期、價格

相關新聞

「Hey Siri，我被警車攔下了！」語音助理幫你自動錄下警方執法過程

美國最近因警方執法過當，導致一名非裔美國人 George Floyd 不幸死亡，引發後續抗議活動。這宗事件之所以迅速點燃各界怒火，就是因為當時影片被路人用手機拍下上傳網路。

Zoom增加個人驗證機制 終於讓免費版也能享有AES 256 GCM加密效果

Zoom宣布，預計在7月釋出beta預覽版本加入更高階的端到端加密功能，將使免費版或付費版Zoom使用者都能享有AES 256 GCM加密效果。

Parallels與Google合作 讓Chrome OS可以執行Windows應用程式

以軟體虛擬化作業系統運作環境聞名的Parallels，宣布將與Google攜手合作，預計今年秋季讓面向企業端應用的Chrome Enterprise，可借助Parallels技術於Chrome OS、Chrome瀏覽器執行完整的Windows原生應用程式。

Windows 10操作介面拆分獨立更新 微軟加快使用體驗調整腳步

微軟在日前釋出的Windows 10 May 2020 (20H1/Version 2004)版本更新中，另外加入名為Windows Feature Experience Pack的安裝套件，似乎顯示微軟日後將藉由獨立更新形式調整Windows 10操作介面，在不影響作業系統核心層級形式添加，或修改特定功能。

不要再按「C」刪除了！iPhone計算機沒說的5大隱藏技巧

iPhone這些隱藏卻實用的技巧，你都用過嗎？手機系統兩大陣營Android及iOS，操作上其實都有自家的手勢及快速鍵提升效率。外媒MacRumors針對iPhone內建的計算機挖掘出5大技巧，讓你打錯數字不用再傻傻按C鍵全部刪除，還可以一鍵複製貼上一長串計算結果。

LINE10.10.0更新 貼圖介面大優化、Android也能自動備份

LINE貼圖越買越多，你是否也覺得常用的總是剛買的那幾組？為了讓用戶可以更便利地運用擁有的貼圖，最新的LINE 10.1...

蘋果App Store去年創造5190億美元金流 行動商務成收益最高類別

蘋果宣布，旗下App Store服務在2019年內於全球市場推動高達5190億美元帳款與銷售額。

WhatsApp加入線上支付功能 率先在巴西推出

臉書旗下訊息服務WhatsApp今天加入線上支付功能，這項功能將率先在巴西推出，未來將擴及全世界

神級App快下載！用Photoshop Camera隨手拍出奇蹟美照

想要拍出社群狂吸讚的奇蹟美照，除了各種美肌App，現在還有更神奇的選擇。許多專業影像工作者每天離不開的Adobe Pho...

這些App收益最高！蘋果公布App Store去年促成5,190億美元交易

先前 Apple 公布數據，自 2008 年推出 App Store 以來，開發者的獲利已超過 1,550 億美元，而單 2019 的營收就達總額四分之一，App Store 擁有將近 200 萬款 app，而且在全球 175 個國家或地區每週共有 5 億個造訪人次，Apple Store 一直朝向軟體服務發展的蘋果在去年大力佈局市場。

透過密碼保護隱私文件 Google開始測試Files「安全資料夾」功能

XDA Developes論壇網站指稱，Google在版號1.0.315的Files by Google app內，開始加入「安全資料夾」功能，透過密碼加密方式讓使用者「隱藏」特定檔案、文件內容。

所有支援Google Assistant的裝置 將加入聲音匹配、喚醒關鍵字靈敏度調整功能

Google宣布將聲音匹配 (voice match)、喚醒關鍵字靈敏度調整，以及預設播放器設定，開放更多支援Google Assistant的裝置使用，藉此讓使用者能透過這些裝置讓生活更加便利。

熱門新聞

中華電5G資費 傳最低999元

Sony PS5推出！ 外媒列舉「2大優勢」大推PS4依然值得買

新北市明年不再與YouBike續約 取而代之的無樁式共享單車是什麼來歷？

今年的蘋果WWDC有什麼值得我們期待？可能發表的內容總整理

「Hey Siri，我被警車攔下了！」語音助理幫你自動錄下警方執法過程

每月4.99美元！Mozilla正式推出付費VPN服務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。