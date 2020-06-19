「Hey Siri，我被警車攔下了！」語音助理幫你自動錄下警方執法過程

只要說：「Hey Siri，我被警車攔下來了！」（Hey Siri, I’m getting pulled over），它就會把你的手機變暗、暫停目前播放音樂，並自動啟用前鏡頭開始錄影。

美國最近因警方執法過當，導致一名非裔美國人 George Floyd 不幸死亡，引發後續抗議活動。這宗事件之所以迅速點燃各界怒火，就是因為當時影片被路人用手機拍下上傳網路。

因此，iPhone 也推出 Siri 功能，可以在碰到警方執法時迅速開啟錄影功能自保。根據 The Verge 報導，只要把 Siri 的新捷徑功能「I'm getting pulled over」下載到 iPhone 上，只要發現情況不對，就直接說：「Hey Siri，我被警車攔下來了！」（Hey Siri, I’m getting pulled over），它就會把你的手機變暗、暫停目前播放的音樂，並自動啟用前鏡頭開始錄影。

如果覺得不夠安心，你也可以把自己當下位置和錄影影音傳送給緊急聯絡人，但這就不屬於自動啟用功能範圍，必須先確認一些步驟。

這個功能並不是在 App Store 下載，而是在 iOS 12 系統裡的捷徑功能。安裝方式如下：

1.先把手機更新到 iOS 12 以上，再下載「捷徑」（Shortcut）App。 2.把捷徑的安全性設定改為「允許不受信任的捷徑」。 3.在手機上透過 Safari 瀏覽器（其他瀏覽器會失效）造訪此捷徑連結，就能下載該功能。

事實上，這項功能早在 2018 年時就由開發者 Robert Petersen 發布，後續也不斷更新。但直到此次 George Floyd 不幸事件發生後，該功能才備受關注。

A bunch of people and news outlets are passing around an old version of my ‘Getting Pulled Over’ Shortcut.



Current version is here:https://t.co/P3rKxJKNKm



Current versions will always be posted at:https://t.co/gFrOSdBV6W#Siri #Police #Shortcuts — Robert Petersen (@Sonikku_a2) June 16, 2020

評論認為，雖然紀錄警察執法過程，並無法真正阻止他們做出不當行為或種族歧視，但至少可以保護相關利益人的權利，日後若有爭議也能作為證據。而 Robert Petersen 也說，現在警察身上幾乎都配戴照相機，而這個功能也只是讓一般民眾也擁有同樣權利而已。

《本文作者 Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》