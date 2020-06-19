Parallels與Google合作 讓Chrome OS可以執行Windows應用程式
以軟體虛擬化作業系統運作環境聞名的Parallels，宣布將與Google攜手合作，預計今年秋季讓面向企業端應用的Chrome Enterprise，可借助Parallels技術於Chrome OS、Chrome瀏覽器執行完整的Windows原生應用程式。
雖然過去標榜Chrome OS輕快，並且可在任何裝置透過帳號登入延續先前工作進度等特性，甚至也與眾多OEM廠商合作多款Chromebook裝置，但Chrome OS依然被人批評好用的應用服務內容不多，甚至無法與眾多Windows應用服務相容。
因此，日前曾傳出Google計畫藉由代號Campfire的發展項目，讓Chromebook可安裝Windows 10作業系統，進而使用眾多Windows 10相容服務，但後續可能因為開銷過高等因素，使得此發展項目宣告終止。
但從此次與Parallels建立合作，預計在今年秋季讓Chrome Enterprise方案所提供Chrome OS、Chrome瀏覽器，透過Parallels技術使用Windows原生應用程式，或許是Google認為與Parallels合作更符合成本效益，因此才取消繼續發展Campfire。
而讓Chrome OS、Chrome瀏覽器可以相容使用Windows原生應用程式，對於絕大部分的企業而言，將能帶來更大效益，同時也預期能讓Google更容易向企業推廣使用Chromebook。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言