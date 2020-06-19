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Zoom增加個人驗證機制 終於讓免費版也能享有AES 256 GCM加密效果

聯合新聞網 / 楊又肇

Zoom宣布，預計在7月釋出beta預覽版本加入更高階的端到端加密功能，將使免費版或付費版Zoom使用者都能享有AES 256 GCM加密效果。

在此之前，Zoom曾以擔心免費版服務可能會被濫用，因此僅在付費版Zoom提供高階端到端加密功能，結果引起不少批評。

而在後續說明裡，Zoom表示持續與公民自由團體、Zoom資訊安全 (CISO)委員會、兒童安全倡議人士、加密技術專家、政府代表，以及眾多Zoom用戶交換意見，僅而構思可確保用戶隱私與資訊安全方式，讓所有Zoom使用者都能以更高階的端到端加密服務。

依照Zoom的說法，使用免費版Zoom服務的使用者可以透過手機收取簡訊進行單次驗證，藉此確認個人身分，避免有心人士透過Zoom服務從事不法活動，或是濫用Zoom服務。除了藉由驗證機制確保使用者身分，依然可以透過舉報機制讓Zoom使用者檢舉濫用等情況，藉此確保服務使用品質。

不過，雖然可使用AES 256 GCM提供更高階的端到端加密孤能，但相對也會影響部分線上會議功能，例如傳統藉由PSTN電話或SIP/H.323會議室硬體系統連接模式。會議主持人可針對每次會議需要，選擇啟用或關閉端到端加密功能，藉此確保會議內容隱私安全。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Zoom

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