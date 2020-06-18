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Windows 10操作介面拆分獨立更新 微軟加快使用體驗調整腳步

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟在日前釋出的Windows 10 May 2020 (20H1/Version 2004)版本更新中，另外加入名為Windows Feature Experience Pack的安裝套件，似乎顯示微軟日後將藉由獨立更新形式調整Windows 10操作介面，在不影響作業系統核心層級形式添加，或修改特定功能。

相比過往模式，微軟通常會透過大型更新在Windows作業系統添加全新操作功能，或是重新調整使用介面，但在包含於Windows 10 May 2020 (20H1/Version 2004)版本更新中，以額外形式提供安裝使用的Windows Feature Experience Pack，則顯示微軟計畫透過拆分獨立形式，讓未來Windows 10可以更有彈性調整操作介面，或是添加新功能。

而藉由這樣的模式，意味未來原本整合在Windows UI設計的功能將會拆分獨立，並且以表層形式更新運作，同時可搭配不同Windows核心層級運作，對應各個Windows 10作業系統版本使用需求。

另一個好處，則是能快速針對使用需求作調整，或是針對用戶意見反饋快速作修正，無需等待下一個Windows 10作業系統版本更新。

而類似設計，先前Google也已經在新版Android作業系統將架構拆分，分成系統核心、操作介面與安全層級三大區塊，讓Google可以針對系統核心釋出主要版本更新，而品牌業者則可針對操作介面快速釋出追加功能或全新設計，至於處理器業者則可直接針對安全層級釋出修正更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 微軟 Windows 10

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