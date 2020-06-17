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不要再按「C」刪除了！iPhone計算機沒說的5大隱藏技巧

聯合新聞網 / 綜合報導
在iPhone搜尋欄中，可以直接鍵入數字運算。 圖／讀者提供
在iPhone搜尋欄中，可以直接鍵入數字運算。 圖／讀者提供

iPhone這些隱藏卻實用的技巧，你都用過嗎？手機系統兩大陣營Android及iOS，操作上其實都有自家的手勢及快速鍵提升效率。外媒MacRumors針對iPhone內建的計算機挖掘出5大技巧，讓你打錯數字不用再傻傻按C鍵全部刪除，還可以一鍵複製貼上一長串計算結果。

1.找出iPhone的刪除功能

使用iPhone計算機打錯數字時怎麼辦？由於畫面上看不到「退後鍵」，想必不少人直接按C(Clear)整個打掉重來。而iPhone計算機實際上可以用手勢將數字一個一個刪除，即是在螢幕的數字列上左滑或右滑，就可以輕易的刪除最後一個數字，省去全部刪掉重打的困擾。

2.變身科學計算機

找不到開根號或三角函數嗎？iPhone計算機看似陽春，但若是將手機橫放之後就變得不一樣了。螢幕橫放後左半邊會顯示科學計算機的按鍵，實用的mr、()，以及三角函數全都在這了。

iPhone橫放可顯示出科學計算機。 圖／讀者提供
iPhone橫放可顯示出科學計算機。 圖／讀者提供

3.一鍵複製貼上

想要把計算結果貼到別的地方，不用再靠人腦死記，長按計算結果就會跳出「拷貝」，輕按一下就能分享到任何地方。同樣的，也能從別的地方複製數字，長按貼到此處進行運算。

iPhone計算機長按會跳出選項。 圖／讀者提供
iPhone計算機長按會跳出選項。 圖／讀者提供

4.搜尋欄也能當計算機用

在iPhone主頁面的「搜尋」中，其實也具備了計算機的功能。若是懶得找被埋在深處的計算機App，不妨試試直接用搜尋空格計算。此外，無論是Android、iOS或電腦版的Chrome，也能在搜尋列上直接計算，但同為瀏覽器的Safari則無此功能。

5.找回剛剛的計算結果

當你已經從計算機跳到其他App，卻想複製先前的計算結果，可以在主螢幕向下滑動找出「控制中心」頁面，長按計算機按鈕就能複製剛剛的計算結果。

iPhone Chrome APP iOS

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