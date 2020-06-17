蘋果App Store去年創造5190億美元金流 行動商務成收益最高類別

蘋果宣布，旗下App Store服務在2019年內於全球市場推動高達5190億美元帳款與銷售額。

目前App Store已經累積將近200萬款app，並且在全球超過175個國家地區上線運作，每週約累積超過5億人連接使用。就市調機構Analysis Group研究指出，在App Store服務收益最高的app類別為行動商務，其次則是數位商品與服務項目，另外app內廣告也帶來不少營收金流。

同時若加上其他營收來源 (搭配app的實體商品、服務等)，蘋果直接向開發者支付金額實際上僅為龐大總額的一小部分，同時蘋果也僅從數位商品與服務營收帳款抽取部分分潤，實際上約85%以上的營收金額都會成為所有app開發者、廠商實質營收。

在營收達2680億美元的行動商務類app中，台灣地區分別由家樂福、康是美等實體通路架設數位化商店，以及PCHome、Pinkoi等服務累積明顯營收，而包含KKDay、Airbnb等旅遊類app則佔570億美元營收，至於Uber及台灣大車隊55688等乘車類app銷售額則是400億美元。

另外，目前因為新型冠壯病毒疫情影響，進而累積不少使用規模的食品雜貨外送類app如Foodpanda、Ubereats，其累積銷售金額達310億美元。

而包含音樂或影片串流服務、健身、教育、電子書與有聲讀物、新聞和雜誌，以及約會服務在內app的帳款和銷售額總計達610億美元，遊戲更在此類型app裡累積最多下載量，同時也有最大帳款和銷售額表現，在2019年累積下載次數最多的遊戲為《瑪利歐賽車巡迴賽 (Mario Kart Tour)》，以及由獨立開發者thatgamecompany打造，同時也是獲得2019年度iPhone遊戲大獎的《Sky 光·遇》。

至於app內的廣告曝光營收則佔450億美元，其中有高達44%比例源自遊戲類app，而包含LINE、Yahoo奇摩在內免費提供使用的app也均帶動大量廣告曝光營收。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》