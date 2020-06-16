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這些App收益最高！蘋果公布App Store去年促成5,190億美元交易

聯合新聞網 / INSIDE
其他類型的行動商務 app 是眾多實體商品和服務的最大銷售來源之一。KKDay 和 Airbnb 等旅遊類 app 佔 570 億美元。路透
其他類型的行動商務 app 是眾多實體商品和服務的最大銷售來源之一。KKDay 和 Airbnb 等旅遊類 app 佔 570 億美元。路透

KKDay 和 Airbnb 等旅遊類 app 佔 570 億美元。Uber 和 台灣大車隊 55688 等乘車類 app 的銷售額為 400 億美元，而食品雜貨外送 app 如 Foodpanda 和 Ubereats 的銷售額為 310 億美元。

先前 Apple 公布數據，自 2008 年推出 App Store 以來，開發者的獲利已超過 1,550 億美元，而單 2019 的營收就達總額四分之一，App Store 擁有將近 200 萬款 app，而且在全球 175 個國家或地區每週共有 5 億個造訪人次，Apple Store 一直朝向軟體服務發展的蘋果在去年大力佈局市場。

除了 App Store 軟體商城、Apple Music、Apple TV、Podcast 等，去年更推出遊戲娛樂 Apple Arcade、串流影音服務 Apple TV+ 積極投資原創內容，對開發者更是大力給予機會，為 App Store 年度最佳獲獎者舉辦特別活動。

Apple 今天宣布旗下 App Store 生態系統單在去年 2019 年，即在全球市場推動 5,190 億美元的帳款與銷售額。由 Analysis Group 中的獨立經濟學者所進行的研究發現，收益最高的類別是行動商務類 (m-commerce) app、數位商品和各項服務 app 以及 app 內廣告。

根據研究顯示，若將其他來源 (例如實體商品和服務) 的銷售額納入計算，Apple 直接向開發者支付的金額僅是為數龐大的總額的一小部分。然而 Apple Store 的商業模式是從與數位商品和服務相關的帳款中收取佣金，因此 5,190 億美元的總額中，超過 85％ 是完全歸於第三方開發者和各大規模的企業。

行動商務類 app 帶動銷售佔最大宗

該研究發現，App Store 生態系統在 2019 年所帶動的 5,190 億美元中，實體商品和服務的銷售額佔最大宗，高達為 4,130 億美元。在此類別中，絕大部分的銷售額來自行動商務類 app，而且其中以零售業務居首，金額達 2,680 億美元。零售類 app 包含 Carrefour TW 和康是美網購等實體商店的數位化商店，以及販售實體商品的服務如 PCHome 和 Pinkoi ；特別注意，食品雜貨外送自成一類並不在其列！

其他類型的行動商務 app 是眾多實體商品和服務的最大銷售來源之一。KKDay 和 Airbnb 等旅遊類 app 佔 570 億美元。Uber 和 台灣大車隊 55688 等乘車類 app 的銷售額為 400 億美元，而食品雜貨外送 app 如 Foodpanda 和 Ubereats 的銷售額為 310 億美元。

另外，數位商品和服務的帳款和銷售額共計 610 億美元，其中包括音樂和影片串流服務、健身、教育、電子書和有聲讀物、新聞和雜誌，以及約會服務等 app。

而遊戲是 2019 年獲得最多下載次數的 app 類型，佔數位商品和服務帳款與銷售額的最大宗。2019 年熱門知名遊戲包括 2019 年下載次數最多的遊戲「Mario Kart Tour」，以及獨立開發者 thatgamecompany 的「Sky 光·遇」，該遊戲榮獲 Apple 的 2019 年 iPhone 年度遊戲大獎。

App 內廣告銷售額佔 450 億美元，其中 44% 來自遊戲。創下大量 app 內廣告銷售額的非遊戲類 app，通常可供免費下載和使用，例如 LINE 和 Yahoo 奇摩；而某些 app 也提供 app 內購買機制以供存取內容，例如 Kono 和 LiTV。

Apple 執行長 Tim Cook 表示：「在 App Store，創新者和夢想家能讓想法化為現實，而使用者也可以找到安全可靠的工具來提升生活品質。時局動盪不定，充滿挑戰，App Store 一直為創業、健康、教育和就業提供機會，從而幫助大眾快速融入這個日新月異的時代。全球 App Store 社群為將來持續促進創新、創造就業機會，並推動經濟成長的同時，我們也致力投入更多資源來支持和培育 App Store 社群，從幾乎世界各地的個人開發者工作室，乃至擁有上千名員工的企業，都是我們的支援對象。」

下週蘋果全球開發者大會 WWDC 將在6/23 台灣時間凌晨一點於 Apple Developer 應用程式和 Apple Developer 網站上展開，今年首度全線上進行，也首次加入全新 Apple Developer Forums 讓開發者社群與 1,000 多名 Apple 工程師交流互動的平台，回答問題並參與技術討論，屆時開發者能藉著新技術的到來開發出更多實用的服務，讓人期待！

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

APP 行動商務 Airbnb Uber foodpanda uber eats App Store

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