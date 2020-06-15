透過密碼保護隱私文件 Google開始測試Files「安全資料夾」功能

XDA Developes論壇網站指稱，Google在版號1.0.315的Files by Google app內，開始加入「安全資料夾」功能，透過密碼加密方式讓使用者「隱藏」特定檔案、文件內容。

其實類似功能，包含一加、小米、三星等手機品牌業者都已經提供類似功能設計，若Google未來在Files by Google app內正式加入「安全資料夾」功能，意味所有Android手機都能藉由此項功能加密保護特定文件。

在在版號1.0.315的Files by Google app內增加的「安全資料夾」功能，將可透過4位字元密碼加密上鎖保護，若使用者未輸入正確密碼就無法正常開啟，甚至一旦忘記密碼也將無法讓加密文件內容恢復使用。

不過，由於目前此項功能仍處於測試階段，因此暫時還不會以正式功能對外開放提供使用，而實際開放使用時間依然要以Google公布為準。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》