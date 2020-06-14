所有支援Google Assistant的裝置 將加入聲音匹配、喚醒關鍵字靈敏度調整功能

Google宣布將聲音匹配 (voice match)、喚醒關鍵字靈敏度調整，以及預設播放器設定，開放更多支援Google Assistant的裝置使用，藉此讓使用者能透過這些裝置讓生活更加便利。

首先是聲音匹配設定功能，此項功能最早開放給手機，以及Google Home在內智慧喇叭使用，目前則是進一步開放所有支援Google Assistant的裝置使用，讓不同人使用聲音喚醒裝置端的Google Assistant時，將可藉由不同聲音識別對應差異化的互動結果，例如可回答不同人特定時段的預定行程安排，或是透過Google Assistant使用線上付費功能時，可以透過識別不同聲音藉此判斷是否允許完成交易。

而另一項功能則可讓使用者調整識別「Hey,Google」、「Ok,Google」等關鍵喚醒詞的靈敏度，藉此避免使用者不慎以接近，或是相似發音喚醒Google Assistant。

最後則是可指定透過哪一個播放器發聲，例如可以指定客廳擺放的Google Home，或是房間內的NEST mini播放音樂，甚至可以直接設定某個支援裝置，作為預設播放聲音裝置。

此次新預計會在下週間開始陸續釋出更新，而不同裝置有可能會較晚時間獲得升級。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》