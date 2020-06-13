蘋果確定2021年底終止支援iTunes U 預計7月起結束iBooks Author

蘋果宣布，預計在2021年底正式終止提供iTunes U服務技術支援，原因在於此項服務已經可透過蘋果Podcast、書籍服務，或是其他第三方服務取代。此外，蘋果也宣布將在7月1日後結束Mac端的iBooks Author電子書創建工具，並且改以Pages內建服務取代。

iTunes U服務是在2007年的WWDC活動上宣布推出，並且整合在iTunes服務內，讓使用者能觀看大學開放課程內容，分別收錄美國、英國、澳洲、加拿大、愛爾蘭及紐西蘭境內大學課程。

但由於後續推出獨立Podcast服務，同時也有不少第三方服務提供類似功能，因此蘋果認為沒有必要繼續維持iTunes U服務運作，因此不僅在2017年宣布以Podcast取代iTunes U服務，此次更決定在2021年底正式結束此項服務技術支援。

目前內容提供者依然可在iTunes U服務發行內容，但蘋果建議可透過Podcast、書籍服務取代。

而從2012年推出，針對原本提供Mac端創建、發行電子書內容的iBooks Author服務，蘋果確定會以在Pages內增加的書籍創建工具取代，甚至未來也準備在Pages內增加書籍內容導入功能，因此將在7月1日後從Mac App Store移除iBooks Author。

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