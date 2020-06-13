快訊

醫院副院長登山失聯多天 消防局公布連日搜尋航跡圖

超越英國…巴西成全球染疫死亡人數次高國家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人工智慧及大量濾鏡構成最佳拍攝影像 Photoshop Camera正式上線

聯合新聞網 / 楊又肇

去年在MAX 2019期間開放測試的Photoshop Camera，目前已經針對iOS、Android平台釋出正式版本，讓使用者能藉由Adobe旗下人工智慧服務「Sensei」，讓手機拍攝能增加更多濾鏡效果套用樂趣，藉此滿足更多創作使用需求。

依照Adobe說明，Photoshop Camera可即時藉由人工智慧與各類濾鏡效果進行創作，讓使用者能拍攝hotoshop等級照片，藉此讓使用者能更專注於拍攝創作流程，並且讓複雜的調整設定交由app完成。

Photoshop Camera可藉由照片主體識別合適拍攝風格，例如對應人像、風景、自拍、食物等場景，並且能進一步識別照片影像，藉此調整動態範圍、色調，並且依據拍攝場景與臉部區塊進行自動化調整，讓使用者能更輕易透過手機拍攝令人驚艷照片內容。

目前Photoshop Camera除了結合人工智慧服務「Sensei」，同時更包含超過80款鏡頭效果與濾鏡，其中包括知名歌手Billie Eilish、女演員暨YouTube紅星Arden Rose，以及著名攝影師Brandon Woelfel的藝術濾鏡效果，而Adobe更計畫以每週形式更新濾鏡內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影 自拍 Adobe Photoshop 相機

延伸閱讀

Photoshop相機APP正式推出囉！iOS和Android使用者都可以下載

比神奇寶貝訓練師更夯的人工智慧訓練師登場了

Dell在台推出全新商用PC機種 滿足遠距工作等場景使用需求

許崑源身亡遭綠議員消費 許淑華：綠色是沒人性的顏色

相關新聞

蘋果確定2021年底終止支援iTunes U 預計7月起結束iBooks Author

蘋果宣布，預計在2021年底正式終止提供iTunes U服務技術支援，原因在於此項服務已經可透過蘋果Podcast、書籍服務，或是其他第三方服務取代。此外，蘋果也宣布將在7月1日後結束Mac端的iBooks Author電子書創建工具，並且改以Pages內建服務取代。

人工智慧及大量濾鏡構成最佳拍攝影像 Photoshop Camera正式上線

去年在MAX 2019期間開放測試的Photoshop Camera，目前已經針對iOS、Android平台釋出正式版本，讓使用者能藉由Adobe旗下人工智慧服務「Sensei」，讓手機拍攝能增加更多濾鏡效果套用樂趣，藉此滿足更多創作使用需求。

Photoshop相機APP正式推出囉！iOS和Android使用者都可以下載

Adobe 正式推出行動平台專用的 Photoshop Camera 相機應用程式，內建超過 80 個濾鏡，並提供強大的後製編輯效果，不論是 iOS 或是 Android 系統皆可到應用程式商店中下載。

桃園醫療小管家App上線 一手掌握全家人的健康資訊

桃園市衛生局打造遠距健康量測站「桃園醫療小管家」App，民眾可使用智慧型手機，全方位掌握自己的健康資訊，App整合血壓、...

注意WannaCry勒索軟體再現！Windows 10的SMB又爆重大安全漏洞

先前知名的勒索病毒 WannaCry，透過 Windows 的 SMB 漏洞入侵電腦，造成許多使用者的檔案遭到加密，也為全球的資訊安全敲響警鐘。但是沒想到，SMB 協議的問題依然持續存在，最新漏洞則在 Windows 10 系統上被發現，攻擊者可能藉此對電腦造成嚴重破壞。

蘋果內部證實iOS 14增加通話錄音功能 但你可能用不到

日前有消息指稱蘋果計畫在iOS 14內增加通話錄音功能，但在後續由蘋果內部工程人員證實，此項功能僅為內部測試使用，並不會向一般用戶開放使用。

Android 11 beta公開預覽版正式提供下載 僅先開放Pixel 2以後機種安裝

在近期有部分使用者意外提前獲得公開預覽版本的Android 11 beta更新後，Google終於正式對外開放所有使用者都能參與，但目前僅開放Pixel 2、Pixel 2 XL、Pixel 3、Pixel 3 XL、Pixel 3a、Pixel 3a XL、Pixel 4與Pixel 4 XL機種下載安裝測試，並未像往常同步開放第三方品牌特定款式手機安裝。

Google Maps在導航過程 增加更多新型冠狀病毒防疫資訊

Google Maps目前已經與各地政府單位合作公開資訊，將大眾運輸工具擁擠情況、發車時間，以及是否提供友善搭乘設備，而在新型冠狀病毒疫情持續影響之下，Google更在Google Maps導航服務增加更多防疫相關資訊，提醒使用者在疫情期間做好個人防護措施。

半夜傳LINE怕吵到人？3步驟搶先體驗「無聲訊息」隱藏功能

通訊軟體LINE於近期更新推出一項隱藏版測試功能，可將訊息設定為「無聲傳送」。有別於正常模式下收到訊息會發出通知聲，只要選擇無聲傳送，對方就會以靜音的狀態收到訊息。特別適用在對方睡覺時，或會議中等不希望被打擾的情況下使用。

新版行動版Safari瀏覽器新增內容翻譯 Apple Pencil增加更完整註記功能

在先前已經有不少消息提前曝光的iOS 14操作功能，再次由9to5Mac網站透露新板行動版Safari將加入單字或短句翻譯功能，讓使用者能更方便觀看外文網頁內容。另外，蘋果也計畫在基於iOS 14的iPadOS 14作業系統中強化Apple Pencil操作，將可讓使用者在Safari或其他第三方瀏覽器進行塗鴉、註記。

iOS 13.5.5測試版本編碼 暗示蘋果訂閱服務將提供綁定優惠方案

相關報導指稱，蘋果可能準備推出綁定多款服務的訂閱方案，讓使用者能以折扣優惠價格同時訂閱諸如Apple TV+、Apple Music或Apple News+。

BBC與微軟合作 打造可識別不同英國口音的數位助理服務Beeb

英國BBC日前宣布打造名為Beeb的數位助理服務，確定與微軟技術合作，其中將採用微軟旗下Azure AI平台為基礎，預期可讓使用者透過聲控方式使用BBC旗下網站或網路廣播服務，另外也能藉此詢問天氣等生活資訊。更重要的是，Beeb能正確識別英國境內不同地區口音，進而能比其他數位助理服務更容易理解不同地區的英國用戶發音內容。

熱門新聞

YouTube看影片總被打斷？鄉民密技「一鍵完封」所有廣告

PS5終於亮相！黑白配色雙版本.新遊戲同步曝光

注意WannaCry勒索軟體再現！Windows 10的SMB又爆重大安全漏洞

抓到網軍！Twitter永久刪除來自中、俄、土耳其的3.2萬個帳號

微軟的AI新聞編輯上線後立刻出包…配錯說明圖片引來明星砲轟

Photoshop相機APP正式推出囉！iOS和Android使用者都可以下載

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。