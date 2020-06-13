人工智慧及大量濾鏡構成最佳拍攝影像 Photoshop Camera正式上線

去年在MAX 2019期間開放測試的Photoshop Camera，目前已經針對iOS、Android平台釋出正式版本，讓使用者能藉由Adobe旗下人工智慧服務「Sensei」，讓手機拍攝能增加更多濾鏡效果套用樂趣，藉此滿足更多創作使用需求。

依照Adobe說明，Photoshop Camera可即時藉由人工智慧與各類濾鏡效果進行創作，讓使用者能拍攝hotoshop等級照片，藉此讓使用者能更專注於拍攝創作流程，並且讓複雜的調整設定交由app完成。

Photoshop Camera可藉由照片主體識別合適拍攝風格，例如對應人像、風景、自拍、食物等場景，並且能進一步識別照片影像，藉此調整動態範圍、色調，並且依據拍攝場景與臉部區塊進行自動化調整，讓使用者能更輕易透過手機拍攝令人驚艷照片內容。

目前Photoshop Camera除了結合人工智慧服務「Sensei」，同時更包含超過80款鏡頭效果與濾鏡，其中包括知名歌手Billie Eilish、女演員暨YouTube紅星Arden Rose，以及著名攝影師Brandon Woelfel的藝術濾鏡效果，而Adobe更計畫以每週形式更新濾鏡內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》