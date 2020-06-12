Photoshop相機APP正式推出囉！iOS和Android使用者都可以下載

Adobe 正式推出行動平台專用的 Photoshop Camera 相機應用程式，內建超過 80 個濾鏡，並提供強大的後製編輯效果，不論是 iOS 或是 Android 系統皆可到應用程式商店中下載。

說 Photoshop 是最強大的後製軟體一點也不為過，看準使用者對拍照和後製的需求，Adobe 推出手機專用的 Adobe Photoshop Camera 應用程式，找來了知名歌手 Billie Eilish、女演員 Arden Rose 以及攝影師 Brandon Woelfel 分享他們常用的濾鏡設定，讓使用者可以從 Photoshop Camera 裡隨選套用，目前已有超過 80 款濾鏡內建在 Photoshop Camera 中，每週也會持續推出新的濾鏡。

就如同其他 Adobe 產品一般，Photoshop Camera 加入了 Adobe 新開發的 AI Sensei，可以即時識別照片中的主體，提供建議並套用不同情境的拍攝模式，例如人像、風景、自拍、食物等等，也會同時保留原始照片，內建多樣化的工具和效果，也可以在後製中調整動態範圍、色調、場景類型等等，讓手機也能完成強大的後製效果。

目前 Adobe Photoshop Camera 已經可於 iOS 或是 Android 平台免費下載，感興趣的使用者不妨下載來試拍看看。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》