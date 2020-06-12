快訊

中選會公告：高雄市長將在8月15日進行補選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Photoshop相機APP正式推出囉！iOS和Android使用者都可以下載

聯合新聞網 / T客邦
圖擷自Adobe
圖擷自Adobe

Adobe 正式推出行動平台專用的 Photoshop Camera 相機應用程式，內建超過 80 個濾鏡，並提供強大的後製編輯效果，不論是 iOS 或是 Android 系統皆可到應用程式商店中下載。

說 Photoshop 是最強大的後製軟體一點也不為過，看準使用者對拍照和後製的需求，Adobe 推出手機專用的 Adobe Photoshop Camera 應用程式，找來了知名歌手 Billie Eilish、女演員 Arden Rose 以及攝影師 Brandon Woelfel 分享他們常用的濾鏡設定，讓使用者可以從 Photoshop Camera 裡隨選套用，目前已有超過 80 款濾鏡內建在 Photoshop Camera 中，每週也會持續推出新的濾鏡。

就如同其他 Adobe 產品一般，Photoshop Camera 加入了 Adobe 新開發的 AI Sensei，可以即時識別照片中的主體，提供建議並套用不同情境的拍攝模式，例如人像、風景、自拍、食物等等，也會同時保留原始照片，內建多樣化的工具和效果，也可以在後製中調整動態範圍、色調、場景類型等等，讓手機也能完成強大的後製效果。

目前 Adobe Photoshop Camera 已經可於 iOS 或是 Android 平台免費下載，感興趣的使用者不妨下載來試拍看看。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

iOS Android Adobe Photoshop APP

延伸閱讀

iOS系統用起來最順？ 外媒體驗三星、蘋果新機點出10點差異

蘋果內部證實iOS 14增加通話錄音功能 但你可能用不到

堪稱Photoshop免費線上版！Photopea圖片編輯器 支援PSD等常見格式

沒有Photoshop怎麼辦？教你用PPT五個步驟快速去背

相關新聞

注意WannaCry勒索軟體再現！Windows 10的SMB又爆重大安全漏洞

先前知名的勒索病毒 WannaCry，透過 Windows 的 SMB 漏洞入侵電腦，造成許多使用者的檔案遭到加密，也為全球的資訊安全敲響警鐘。但是沒想到，SMB 協議的問題依然持續存在，最新漏洞則在 Windows 10 系統上被發現，攻擊者可能藉此對電腦造成嚴重破壞。

蘋果內部證實iOS 14增加通話錄音功能 但你可能用不到

日前有消息指稱蘋果計畫在iOS 14內增加通話錄音功能，但在後續由蘋果內部工程人員證實，此項功能僅為內部測試使用，並不會向一般用戶開放使用。

Photoshop相機APP正式推出囉！iOS和Android使用者都可以下載

Adobe 正式推出行動平台專用的 Photoshop Camera 相機應用程式，內建超過 80 個濾鏡，並提供強大的後製編輯效果，不論是 iOS 或是 Android 系統皆可到應用程式商店中下載。

桃園醫療小管家App上線 一手掌握全家人的健康資訊

桃園市衛生局打造遠距健康量測站「桃園醫療小管家」App，民眾可使用智慧型手機，全方位掌握自己的健康資訊，App整合血壓、...

Android 11 beta公開預覽版正式提供下載 僅先開放Pixel 2以後機種安裝

在近期有部分使用者意外提前獲得公開預覽版本的Android 11 beta更新後，Google終於正式對外開放所有使用者都能參與，但目前僅開放Pixel 2、Pixel 2 XL、Pixel 3、Pixel 3 XL、Pixel 3a、Pixel 3a XL、Pixel 4與Pixel 4 XL機種下載安裝測試，並未像往常同步開放第三方品牌特定款式手機安裝。

Google Maps在導航過程 增加更多新型冠狀病毒防疫資訊

Google Maps目前已經與各地政府單位合作公開資訊，將大眾運輸工具擁擠情況、發車時間，以及是否提供友善搭乘設備，而在新型冠狀病毒疫情持續影響之下，Google更在Google Maps導航服務增加更多防疫相關資訊，提醒使用者在疫情期間做好個人防護措施。

半夜傳LINE怕吵到人？3步驟搶先體驗「無聲訊息」隱藏功能

通訊軟體LINE於近期更新推出一項隱藏版測試功能，可將訊息設定為「無聲傳送」。有別於正常模式下收到訊息會發出通知聲，只要選擇無聲傳送，對方就會以靜音的狀態收到訊息。特別適用在對方睡覺時，或會議中等不希望被打擾的情況下使用。

新版行動版Safari瀏覽器新增內容翻譯 Apple Pencil增加更完整註記功能

在先前已經有不少消息提前曝光的iOS 14操作功能，再次由9to5Mac網站透露新板行動版Safari將加入單字或短句翻譯功能，讓使用者能更方便觀看外文網頁內容。另外，蘋果也計畫在基於iOS 14的iPadOS 14作業系統中強化Apple Pencil操作，將可讓使用者在Safari或其他第三方瀏覽器進行塗鴉、註記。

iOS 13.5.5測試版本編碼 暗示蘋果訂閱服務將提供綁定優惠方案

相關報導指稱，蘋果可能準備推出綁定多款服務的訂閱方案，讓使用者能以折扣優惠價格同時訂閱諸如Apple TV+、Apple Music或Apple News+。

BBC與微軟合作 打造可識別不同英國口音的數位助理服務Beeb

英國BBC日前宣布打造名為Beeb的數位助理服務，確定與微軟技術合作，其中將採用微軟旗下Azure AI平台為基礎，預期可讓使用者透過聲控方式使用BBC旗下網站或網路廣播服務，另外也能藉此詢問天氣等生活資訊。更重要的是，Beeb能正確識別英國境內不同地區口音，進而能比其他數位助理服務更容易理解不同地區的英國用戶發音內容。

想越獄的別更新！Apple修復漏洞 釋出iOS 13.5.1及iPadOS 13.5.1更新

Apple 突然推出 iOS 13.5.1 及 iPadOS 13.5.1 系統更新，這次主要修正的問題內容只有提及提供重要的安全性更新，但根據 Apple Support 支援說明頁面，這次的更新封住了 unc0ver 越獄漏洞，所以有 JB 越獄打算的使用者千萬別更新！

印度人瘋狂下載「移除中國APP」 遭谷歌下架

谷歌方面周三(6月3日)表示，這款名為「Remove China Apps」的應用軟件「觸犯了谷歌公司的相關條例」。該APP五月底剛剛上架，呼應了不少印度網民「抵制來自中國的APP」之號召，在短短幾天內就獲得了500多萬的下載量。

熱門新聞

YouTube看影片總被打斷？鄉民密技「一鍵完封」所有廣告

PS5終於亮相！黑白配色雙版本.新遊戲同步曝光

Sony揭曉PlayStation 5正式外觀！同步推出無光碟機數位版

蘋果內部證實iOS 14增加通話錄音功能 但你可能用不到

注意WannaCry勒索軟體再現！Windows 10的SMB又爆重大安全漏洞

多款大作登上PlayStation 5…包含《跑車浪漫旅7》、《惡靈古堡8》等多款平台獨佔遊戲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。