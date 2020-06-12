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注意WannaCry勒索軟體再現！Windows 10的SMB又爆重大安全漏洞

聯合新聞網 / T客邦
先前曾肆虐全球的Wannacry勒索病毒。 歐新社
先前曾肆虐全球的Wannacry勒索病毒。 歐新社

先前知名的勒索病毒 WannaCry，透過 Windows 的 SMB 漏洞入侵電腦，造成許多使用者的檔案遭到加密，也為全球的資訊安全敲響警鐘。但是沒想到，SMB 協議的問題依然持續存在，最新漏洞則在 Windows 10 系統上被發現，攻擊者可能藉此對電腦造成嚴重破壞。

隸屬於美國國土安全部底下的 CISA 日前發出警告，指出駭客正在積極利用 Windows 10 中，被稱為「Eternal Darkness」或「SMBGhost」的系統漏洞（CVE-2020-0796），該安全性問題能夠攻擊者對目標系統進行未經授權的遠端存取，若遭有心人士利用，更可以造成嚴重破壞。

事實上，今年 3 月微軟就已經透過 Windows Update，在例行性推送之外的時間，發表有關重大安全性漏洞的獨立更新，為 Windows 10 系統即時修復了該問題，只不過，至今全球依然還是有相當多電腦尚未進行套用，所以成為了駭客的攻擊對象。

這次的「Eternal Darkness」漏洞與 Windows 10 中的伺服器訊息區塊（SMB）協議有關，它是一種網路檔案分享協定，可以讓網路上多台 PC 之間一起分享文件、印表機硬體跟其他資源。

受到「Eternal Darkness」漏洞影響的 SMB 協議為 3.11 版本，這與先前勒索軟體 WannaCry 所針對的目標相同。此外，就如同擴散迅速的 WannaCry 一樣，利用新漏洞的惡意軟體也能夠快速感染同一個網路上的多台 PC，形成規模巨大的資訊安全危機。

即便「Eternal Darkness」或「SMBGhost」漏洞已經在 3 月獲得了微軟的修補，但最近有 Twitter 使用者仍在 GitHub 上發布了攻擊概念驗證影片，展示如何透過「Eternal Darkness」在未經授權的電腦上，執行可能帶有惡意程式碼的軟體，凡是未經漏洞修復的 Windows 10 系統，通通都有可能受到攻擊。

美國 CISA 建議所有 Windows 10 系統使用者，務必趕緊透過 Windows Update 下載並安裝漏洞修復更新，假設由於某些因素無法安裝，則可以透過防火牆設定，禁用電腦 SMB 功能或系統會存取到的連接埠，防止駭客進行利用，投入惡意程式至 PC 當中。

來源：PC Gamer

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

勒索病毒 Windows 10 駭客

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