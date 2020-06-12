蘋果內部證實iOS 14增加通話錄音功能 但你可能用不到

日前有消息指稱蘋果計畫在iOS 14內增加通話錄音功能，但在後續由蘋果內部工程人員證實，此項功能僅為內部測試使用，並不會向一般用戶開放使用。

過去由於隱私安全考量，蘋果並未在iOS作業系統內提供通話錄音功能，同時在第三方app設計規範中也不允許使用此類功能。但反觀Android陣容則是允許開發者在順利取得用戶同意下，於通話功能加入錄音選項，因此部分中國品牌手機甚至在出廠時就預設搭載通話錄音功能。

而雖然稍早有消息指稱蘋果預計在iOS 14加入通話功能，但在9to5Mac網站向蘋果內部查證結果，得到內部工程人員的回應表示此項功能不會對外開放，僅提供內部人員測試使用，主要是讓內部人員測試在不同設定情況下的使用情境。

因此期待蘋果在iOS 14內加入通話錄音功能的話，可能要失望了，以目前蘋果在隱私政策設定仍不允許使用者在通話過程記錄與人通話內容，主要為了避免造成影響個人隱私。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》