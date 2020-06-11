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Android 11 beta公開預覽版正式提供下載 僅先開放Pixel 2以後機種安裝

聯合新聞網 / 楊又肇

在近期有部分使用者意外提前獲得公開預覽版本的Android 11 beta更新後，Google終於正式對外開放所有使用者都能參與，但目前僅開放Pixel 2、Pixel 2 XL、Pixel 3、Pixel 3 XL、Pixel 3a、Pixel 3a XL、Pixel 4與Pixel 4 XL機種下載安裝測試，並未像往常同步開放第三方品牌特定款式手機安裝。

除了向所有使用者開放參與測試公開預覽版本的Android 11 beta內容，Google此次也繼續向開發者提供更多預覽內容，例如更多對應Kotlin程式語言的協同程式，或是Jetpack組件工具，另外也能讓開發者透過新版Android Studio開發工具快速建立內容，以及提供新版Google Play中控台介面。

而依照Google說明，Android 11將會聚焦在人、控制及隱私三大面向，意味在操作介面將會採用更自然的人機互動介面設計，另外也會在手機操作上提供更多掌控權，例如讓使用者能更快透過手機啟用特定功能，或是快速存取手機內資料，而在隱私強化部分，則會著重諸如單次授權、自動重置授權狀態，以及限制app不明背景運作行為，同時也會持續更新Google Play服務安全。

針對開發者方面，Google則強調會加入更多開發友善介面設計，同時也會透過平台穩定版本比對，讓開發者能更容易知曉所採用API資源可以對應哪些Android版本，藉此能讓app使用效益最大化，另外也加入諸如無線ADB除錯，或是讓開發者能在裝置上快速安裝大型APK檔案。

此次針對所有使用者開放Android 11 beta公開預覽版本之餘，Google並未同步宣布推出先前有不少消息的Pixel 4a，但目前有消息指稱Google預計會在7月13日對外揭曉，甚至可能會額外推出大尺寸的XL版本。

至於Google在去年時候確定Android作業系統日後僅以數字為稱，因此今年也未公布新版作業系統採用甜點代號名稱。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Android Google Pixel

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