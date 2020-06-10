Google Maps在導航過程 增加更多新型冠狀病毒防疫資訊

Google Maps目前已經與各地政府單位合作公開資訊，將大眾運輸工具擁擠情況、發車時間，以及是否提供友善搭乘設備，而在新型冠狀病毒疫情持續影響之下，Google更在Google Maps導航服務增加更多防疫相關資訊，提醒使用者在疫情期間做好個人防護措施。

由於美國境內許多企業已經陸續恢復正常工作，雖然距離回到原本工作模式可能還需要一段時間，但至少也讓原本因為疫情影響而空蕩蕩的大眾運輸工具逐漸增加搭乘人數。

在與地方政府及醫療單位合作之下，Google不僅持續在Google Maps服務內提供新型冠狀病毒防疫資訊，此次更增加使用者導航行經必須配戴口罩才能搭乘的大眾運輸工具時，在導航內容會優先指引使用者前往大眾運輸站點內設置健康檢查站點的進出口，不會像過往是以距離最近的進出口作為導航目標。

而在預計搭乘車輛出現人潮擁擠情況，Google Maps不僅會提示使用者預先留意，同時也會提醒使用者做好個人防疫準備，例如配戴口罩保護自己，並且確保維持適當社交距離。

目前上述功能會先在阿根廷、澳洲、比利時、巴西、哥倫比亞、法國、印度、墨西哥、荷蘭、西班牙、泰國、英國與美國地區提供使用，未來也會在更多地區開放。

如果使用者認為自己可能已經被感染，希望進一步透過篩檢作確認，位於印尼、以色列、菲律賓、南韓及美國境內的使用者除了可透過Google Maps導航至提供篩檢服務的醫療單位，同時Google Maps服務也會提示使用者先確認自己是否符合當地篩檢資格，否則可能會白忙一趟，甚至可能因為外出增加被感染風險。

Google Maps已經陸續整合許多便利功能，例如確認即時乘車時間、車輛人潮擁擠狀況，以及搭乘站點是否提供無障礙服務，另外也能讓使用者藉由Google Pay預先購買車票，此次更進一步整合新型冠狀病毒防疫資訊，讓必須恢復正常辦公的使用者，可以透過Google Maps確保上班通勤安全。

https://www.engadget.com/google-maps-updates-help-travel-covid-19-era-173308596.html

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