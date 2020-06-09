半夜傳LINE怕吵到人？3步驟搶先體驗「無聲訊息」隱藏功能

通訊軟體LINE於近期更新推出一項隱藏版測試功能，可將訊息設定為「無聲傳送」。有別於正常模式下收到訊息會發出通知聲，只要選擇無聲傳送，對方就會以靜音的狀態收到訊息。特別適用在對方睡覺時，或會議中等不希望被打擾的情況下使用。

目前無聲傳送功能僅限Android手機能搶先體驗，必須先更新為10.9.2以上版本才能開啟。確認達到版本要求之後，可從主頁右上方的齒輪→LINE Labs→勾選無聲訊息，即可開啟該測試功能。LINE在該功能下方說明，開啟後可在不發出提醒的狀態下傳送訊息，目前僅限於傳送文字、照片、影片及貼圖，檔案則不在此列。

在設定當中即可打開無聲訊息功能。 圖／讀者提供

開啟後想使用該功能，可在傳送訊息時長按發送鍵，此時螢幕會跳出「正常傳送、無聲傳送」兩個選項，只要點擊無聲傳送即可。

LINE Labs當中的功能，是處於規劃中尚未正式推出的新功能，前陣子釋出的「聊天室分類」功能也能在這邊開啟。此區目前看到的功能可能會不經預告隨時停止提供使用，想嘗鮮的用戶得好好把握機會。