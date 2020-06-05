BBC與微軟合作 打造可識別不同英國口音的數位助理服務Beeb

英國BBC日前宣布打造名為Beeb的數位助理服務，確定與微軟技術合作，其中將採用微軟旗下Azure AI平台為基礎，預期可讓使用者透過聲控方式使用BBC旗下網站或網路廣播服務，另外也能藉此詢問天氣等生活資訊。更重要的是，Beeb能正確識別英國境內不同地區口音，進而能比其他數位助理服務更容易理解不同地區的英國用戶發音內容。

目前與微軟技術合作的Beeb，暫時僅限英國地區使用的Windows 10作業系統使用，同時僅先開放成為Windows Insider Program計畫身分的使用者測試。而雖然使用者可以透過「Ok,Beeb」關鍵句喚醒此項數位助理服務，但功能部分還是針對BBC旗下服務，以及英國境內生活資訊使用為主。

例如使用者可以要求Beeb數位助理服務播放BBC廣播內容，或是播放Podcast項目，另外使用者也能要求Beeb說明接下來的天氣預報，或是說一則笑話，只是內容提供來源都是基於BBC旗下服務。

而相比市面上常見的Google Assistant、Alexa或Siri等數位助理服務，雖然Beeb是基於串接BBC旗下服務內容所打造，但還額外加入可正確識別英國境內不同地區口音，進而可正確判斷使用者下達指令內容。

不過，Beeb無法像上述數位助理服務可透過技能擴充方式增加更多應用功能，應用範圍還是以BBC服務內容為限，因此實際應用層面還是會有些不同。

從另一方面來看，Beeb數位助理服務的出現更意味其他廠商也能採相同模式，藉由微軟Azure AI平台打造專屬客製化數位助理服務，藉此讓使用者能透過自然聲控方式使用各項功能。

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