iOS 13.5.5測試版本編碼 暗示蘋果訂閱服務將提供綁定優惠方案

相關報導指稱，蘋果可能準備推出綁定多款服務的訂閱方案，讓使用者能以折扣優惠價格同時訂閱諸如Apple TV+、Apple Music或Apple News+。

依照9to5Mac網站報導，在稍早針對開發者釋出的iOS 13.5.5測試版本中，在原始編碼加入包含「bundle offer (綁定優惠)」、「bundle subscription (綁定訂閱)」等敘述，而這些內容並未在先前版本出現，因此顯然是後續才加入設計。

而從相關敘述來看，顯示蘋果接下來準備以綁定方式，讓使用者能同時訂閱多項服務內容，並且透過同時綁定多項服務獲取組合優惠。

以目前蘋果旗下訂閱方案來看，Apple Music每月需支付9.99美元，Apple TV+每月支付價格為4.99美元，而Apple News+每月訂閱費用為9.99美元，若使用者要同時訂閱這些服務勢必會累積不少花費，因此蘋果有可能藉由綁定訂閱方式吸引使用者訂閱更多蘋果服務內容。

實際上，蘋果去年也曾針對訂閱Apple Music的學生身分用戶額外免費提供Apple TV+服務，形式上也可視為綁定訂閱方案。

除了可能提供綁定多款服務的訂閱方案，蘋果也如先前傳聞在iOS 13.5.5測試版本裡，針對Apple News+服務增加Podcast有聲內容，藉此吸引更多人使用此項服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》