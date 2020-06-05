iOS 13.5.5測試版本編碼 暗示蘋果訂閱服務將提供綁定優惠方案
相關報導指稱，蘋果可能準備推出綁定多款服務的訂閱方案，讓使用者能以折扣優惠價格同時訂閱諸如Apple TV+、Apple Music或Apple News+。
依照9to5Mac網站報導，在稍早針對開發者釋出的iOS 13.5.5測試版本中，在原始編碼加入包含「bundle offer (綁定優惠)」、「bundle subscription (綁定訂閱)」等敘述，而這些內容並未在先前版本出現，因此顯然是後續才加入設計。
而從相關敘述來看，顯示蘋果接下來準備以綁定方式，讓使用者能同時訂閱多項服務內容，並且透過同時綁定多項服務獲取組合優惠。
以目前蘋果旗下訂閱方案來看，Apple Music每月需支付9.99美元，Apple TV+每月支付價格為4.99美元，而Apple News+每月訂閱費用為9.99美元，若使用者要同時訂閱這些服務勢必會累積不少花費，因此蘋果有可能藉由綁定訂閱方式吸引使用者訂閱更多蘋果服務內容。
實際上，蘋果去年也曾針對訂閱Apple Music的學生身分用戶額外免費提供Apple TV+服務，形式上也可視為綁定訂閱方案。
除了可能提供綁定多款服務的訂閱方案，蘋果也如先前傳聞在iOS 13.5.5測試版本裡，針對Apple News+服務增加Podcast有聲內容，藉此吸引更多人使用此項服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言