新版行動版Safari瀏覽器新增內容翻譯 Apple Pencil增加更完整註記功能

在先前已經有不少消息提前曝光的iOS 14操作功能，再次由9to5Mac網站透露新板行動版Safari將加入單字或短句翻譯功能，讓使用者能更方便觀看外文網頁內容。另外，蘋果也計畫在基於iOS 14的iPadOS 14作業系統中強化Apple Pencil操作，將可讓使用者在Safari或其他第三方瀏覽器進行塗鴉、註記。

依照9to5Mac網站描述，在新版行動版Safari增加的內建翻譯功能，可以就個別網頁內容進行翻譯，意味使用者可以僅指定外文網站進行翻譯，並且保留母語網站內容呈現結果。此外，翻譯功能可以透過自動識別方式進行翻譯，或是手動調整指定翻譯語言，並且能在網頁上直接比對原文與翻譯內容。

除了計畫在新版行動版Safari提供翻譯功能，蘋果似乎也計畫在其他app服務提供此項功能，未來有可能進一步套用在App Store等服務，甚至應用在所有iOS作業系統，藉此消弭使用者在不同語言上的隔閡。

此外，所有翻譯功能都會在裝置上以類神經網絡引擎演算，因此即便在沒有網路情況下，依然可以正常運作。

而在iPadOS 14中的Apple Pencil整合功能，將可讓使用者在Safari或其他第三方瀏覽器使用塗鴉、註記功能，預期將使iPad使用體驗更貼近微軟Surface系列機種，讓使用者能藉由iPad裝置更方便完成隨手筆記功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》