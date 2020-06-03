觀眾遠程歡呼 透過App傳送鼓舞到球賽現場

遠程應援App讓你即使無法親臨球賽現場，也能用為喜愛的球隊打氣！因為疫情影響，體育賽事多以閉門比賽，而在日本有企業與球隊合作，研發遠程應援App，觀眾在家可以將歡呼聲傳送到球賽現場的巨型音響，粉絲還能根據球隊的位置，選擇讓歡呼從不同角度的音響播送，球員也能從觀眾的遠程歡呼中，獲得鼓舞。

打造現場感

根據《CNET Japan》報導，日本山葉企業Yamaha在清水心跳和磐田喜悅兩支球隊協助下，於日前在能容納5萬人的靜岡縣小笠山綜合運動公園體育場，實測這款加油App「Remote Cheerer powered by SoundUD」，平時座無虛席的足球場，被58個大型音響取代，遠程觀賽的觀眾只要透過App，就可以點選歡呼、拍手、唱應援歌，甚至可以喝倒采。

此外，觀眾還能根據自己喜歡的球隊位在哪個位置，選擇要用哪一個音響播送，讓球迷能更準確把應援聲傳達給球隊，營造更接近現場球隊的氣氛。

維繫粉絲與球員

根據《路透社》，體育場的一名人員松林佳祐表示：「當App測試時，我閉上眼睛感受，真的彷彿粉絲就球場與我同在。」並肯定App能為球員加油打氣。

根據《靜岡新聞》報導，日本每年最熱鬧的影音盛會「ニコニコ超会議2020」因疫情影響，許多表演改為無觀眾直播，而Yamaha在4月已經在活動中實驗了這款加油App，讓觀眾在家就能為演出者拍手歡呼。Sound UD的負責人之一瀬戸優樹表示，他們嘗試在各種情況下促進傳播的方式，並致力發展更好的App服務。

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