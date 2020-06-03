部分使用者意外獲得Android 11 beta公開預覽版本更新 選單介面作了不少調整

原本預計在美國西岸6月3日舉辦的Android 11 beta版本線上發表會，因為近期美國對於種族歧視抗議暴動情況而延後，使得預定開放一般使用者測試體驗的Android 11 beta公開預覽版本也隨著延後釋出。

不過，目前卻有部分Pixel 4 XL使用者表示意外獲得版號為RPB1.200504.018的公開預覽版本更新，同時確認下載更新檔案大小為736MB。

而在此次針對一般使用者開放下載的Android 11 beta公開預覽版本，將使系統app圖示外框設計增加三種選項，分別是船形 (IconShapeVessel)、矩形 (IconShapeTaperedRect)與鹅卵石形 (IconShapePebble)，顯然是借鏡三星在旗下OneUI加入可選擇圖示外框風格的設計。

此外，新版Android 11 beta更加入長按電源按鍵，即可快速呼叫智慧家庭設備快速控制介面。而類似設計，其實在小米去年推出的MIUI 10就已經加入，同時蘋果在新版iOS操作介面也早就整合旗下HomeKit連網裝置操作介面。

至於此次在新版Pixel Launcher介面中，Google更加入可依照使用者操作習慣、使用時間推薦合適app，如果使用者覺得此項功能有點惱人的話，同樣也能手動關閉。

在其他更新項目，則包含在下拉選單加入當前播放影片、音樂內容操作介面，讓使用者能更直覺操作播放、暫停，或是跳轉功能。而針對提示訊息部分，在新版Android 11 beta預覽版本也加入開啟或關閉泡泡對話訊息選項，另外也能進一步針對提示訊息類型作設定。

目前還無法確認Google預計何時恢復Android 11 beta版本線上發表會舉辦時間，但預期會等此波抗議暴動局勢趨緩再作決定。

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