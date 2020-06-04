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想越獄的別更新！Apple修復漏洞 釋出iOS 13.5.1及iPadOS 13.5.1更新

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：RedmondPie
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Apple 突然推出 iOS 13.5.1 及 iPadOS 13.5.1 系統更新，這次主要修正的問題內容只有提及提供重要的安全性更新，但根據 Apple Support 支援說明頁面，這次的更新封住了 unc0ver 越獄漏洞，所以有 JB 越獄打算的使用者千萬別更新！

iOS 13.5.1

圖片及資料來源：RedmondPie
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iOS 13.5.1 系統是個安全性的更新，以 iPhone 11 為例，iOS 13.5.1 容量約 77.7 MB，所以更新不會花太多時間。但如果在安裝之前很需要先整理空間的話，可以透過 iPhone 設定的「 iPhone 儲存空間」功能快速整理（相關文章：【iOS 9 教學】輕鬆管理 iPhone、iPad 的儲存空間，一鍵刪除佔空間又少用的 App！），而且千萬別忘了備份資料，並確認自己的手機能不能下載相容新系統。

iOS 13.5.1 修正與改進問題：

iOS 13.5.1 提供了重要的安全性更新，建議所有使用者安裝。

部分功能可能無法在某些地區或所有 Apple 裝置上使用。

iPadOS 13.5.1

圖片及資料來源：RedmondPie
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iPadOS 13.5.1 容量約 42.9 MB，修正的問題內容與 iOS 13.5.1 都相同，同樣是針對 CVE-2020-9859：unc0ver 的安全性更新，一旦更新後就無法 JB 越獄了。

iPadOS 13.5.1 修正與改進問題：

iPadOS 13.5.1 提供了重要的安全性更新，建議所有使用者安裝。

部分功能可能無法在某些地區或所有 Apple 裝置上使用。

圖片及資料來源：RedmondPie

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

iOS iPadOS 蘋果

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