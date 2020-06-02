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香港八達通交通卡 悄悄加入Apple Pay服務

聯合新聞網 / 楊又肇

先前已經預告將加入Apple Pay服務的香港八達通交通卡，稍早已經悄悄在香港地區上線。

雖然蘋果方面尚未正式對外宣布，但目前只要將iPhone裝置的地區設定為香港 (理論上應該還需要更新至新版iOS 13.5作業系統)，接著在錢包app內選擇新增卡片，即可在底下看見增加八達通交通卡選項。

使用者可以選擇直接將既有實體卡片資料移轉至手機 (實體卡片移轉後就無法再使用)，或是另外申請一張數位版交通卡，後者申辦將比照購買實體卡片模式，會額外加收港幣50元押金，日後取消使用時會退還給使用者。

而要注意的是，跟中國地區交通卡必須透過中國境內發行的銀聯卡作為儲值方式，在香港地區提供使用的八達通交通卡也必須透過香港地區發行銀行金融卡儲值，同時也必須提供香港居民身分證資料，因此台灣地區使用者理論上無法僅透過更換地區在錢包內完成加入一張數位版八達通交通卡。

另外，實體卡片移轉至手機部分也有一些限制，例如特定形式的八達通交通卡與原本對應實體卡片提供優惠服務，在數位版交通卡可能就無法適用。

至於目前蘋果方面依然尚未公布未來是否支援台灣地區的悠遊卡一卡通在內交通卡，而包含悠遊卡公司、一卡通票證公司也尚未透露是否準備加入支援蘋果服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

香港 一卡通 悠遊卡 蘋果 Apple Pay

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