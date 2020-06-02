沒有Photoshop怎麼辦？教你用PPT五個步驟快速去背

在網路上找到的圖片，往往想要的圖案周圍不是白底，不然就是有閒雜人等破壞畫面，今天來教大家不需要高端軟體，只要用我們熟悉的PPT，就可以簡單快速的去背技巧，這樣以後就多了一個去背的工具啦。

使用版本: office 2016

Step1. 選取想要去背的圖片

Step2. 點選[圖片工具] ➡ [移除背景]

Step3. 拉大矩形選取框，讓想留下的部分在框框內

Step4.使用[標示區域以保留]來增加想選取的部分， [標示區域以去除]去除多選取的部分

EX:去除雞冠顏色

Step5. 去背完成

PPT提供快速的去背功能，但還是屬於比較基礎的部分，適用於色塊簡單、線條明顯的素材；較為複雜的圖案，去背還是需要透過PS、AI等其他軟體來完成，以提高效率。

《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》