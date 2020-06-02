快訊

振興券定名為「三倍券」！最小面額200元 從7月中用到年底

示威者趁亂洗劫商店、燒毀警車… 紐約市跟進實施宵禁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒有Photoshop怎麼辦？教你用PPT五個步驟快速去背

聯合新聞網 / 麥斯雞

在網路上找到的圖片，往往想要的圖案周圍不是白底，不然就是有閒雜人等破壞畫面，今天來教大家不需要高端軟體，只要用我們熟悉的PPT，就可以簡單快速的去背技巧，這樣以後就多了一個去背的工具啦。

使用版本: office 2016

Step1. 選取想要去背的圖片

Step2. 點選[圖片工具] ➡ [移除背景]

Step3. 拉大矩形選取框，讓想留下的部分在框框內

Step4.使用[標示區域以保留]來增加想選取的部分， [標示區域以去除]去除多選取的部分

EX:去除雞冠顏色

Step5. 去背完成

PPT提供快速的去背功能，但還是屬於比較基礎的部分，適用於色塊簡單、線條明顯的素材；較為複雜的圖案，去背還是需要透過PS、AI等其他軟體來完成，以提高效率。

《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》

Photoshop PowerPoint Office

延伸閱讀

堪稱Photoshop免費線上版！Photopea圖片編輯器 支援PSD等常見格式

只會Ctrl＋C？回下一步怎麼按？上班族必備5組快捷鍵效率大增

微軟官方部落格宣布：iPad將可分割視窗同時編輯兩個Office文件

超強免費影相App！ 免去背直接「剪貼」物件到Photoshop

相關新聞

揭發Ctrl-Alt-Delete不為人知的功能 Windows工作管理員「創造者」在25 年後親自解密

全世界最知名的組合鍵是什麼？究竟是 Ctrl-C 還是 Ctrl-V？或許答案應該是叫出 Windows 工作管理員的「Ctrl-Alt-Delete」。在 TaskMgr.exe 誕生了 25 年之後，它的「創造者」David Plummer，為我們帶來了一連串不為人知的操作秘辛。

沒有Photoshop怎麼辦？教你用PPT五個步驟快速去背

在網路上找到的圖片，往往想要的圖案周圍不是白底，不然就是有閒雜人等破壞畫面，今天來教大家不需要高端軟體，只要用我們熟悉的PPT，就可以簡單快速的去背技巧，這樣以後就多了一個去背的工具啦。

你還沒收到Windows 10版本2004的五月大更新嗎？微軟表示原因「都是為你好」

微軟昨天釋出了先前承諾在五月底為全球 Windows 10 使用者帶來的版本2004更新，本次的半年度大更新主要包含了納入完整 Linux 核心、Cortana 語音助理的改進，以及搜尋功能的最佳化。不過，就在首日釋出之後，有些網友表示自己怎麼等都沒有等到，微軟也針對某些人沒有收到更新說明了原因。

跟著這款手機App擺拍不失敗 張張網紅照

現代手機拍照很方便，但很多人會遇到拍照或是幫別人拍照的時候，都很困擾要如何擺姿勢，台南市攝影老師鄭阿乃推薦一款拍照App...

Google Assistant付款功能將加入聲音識別機制

Google很早之前就已經在美國在內地區開放以聲控方式，透過Google Assistant數位助理服務完成付款，而近期更進一步在此項功能整合聲音匹配 (voice match)識別機制，方便使用者透過智慧喇叭等裝置使用付款功能時，可以正確判斷是否由帳號使用者本人操作。

與朋友一同線上創作樂曲 Facebook NPE團隊打造共創演奏服務「Collab」

Facebook內部NPE團隊針對近期盛行的共創演奏形式，打造一款名為Collab的iOS平台app，讓使用者能透過拍攝三種不同樂器演奏，最後拼接合併成一組演奏完整樂曲的影片，而使用者可以分開拍攝多組影片，或是與朋友一同完成多組影片進行創作。

概念影片詮釋iOS 14 可能搭載主畫面小工具操作介面

先前有消息指稱蘋果將以代號「Avocado (酪梨)」，讓使用者能在iOS 14版本主畫面放置各類小工具 (Widget)，但後續則傳出此項功能可能暫時不會出現在iOS 14正式版本。而設計師Aleksey Bondarev則是透過一組概念設計影片，藉此詮釋在iOS 14版本內於主畫面放置小工具的可能面貌。

Microsoft Edge瀏覽器 正式加入離線衝浪遊戲

如同Google在Chrome瀏覽器呈現離線狀態時，可以透過按下空白鍵啟用離線小恐龍「Chrome Dino」跑酷遊戲，微軟宣布旗下Microsoft Edge瀏覽器於版號build 83.0.478.37更新後，則是會正式加入離線衝浪遊戲。

Facebook內部團隊打造「CatchUp」 打電話前可確認對方是否方便接聽

由Facebook內部研發單位NPE團隊打造的CatchUp，是一款僅以通話使用為主的app，同時可讓使用者自行標示是否方便接聽電話狀態，避免他人在非必要情況來電造成打擾。

號稱破解率幾乎100％！最新iPhone越獄軟體 可解鎖本週更新的iOS 13.5

新的 iOS 越獄工具可支援 iOS 11-13.5，要注意蘋果官方並不贊同越獄行為，認為可能影響系統安全性。

華為推出Petal Search工具 讓使用者方便在網路搜尋合適app

先前傳出計畫打造可搜尋熱門Android平台App的工具，讓使用HMS服務的手機可以更方便搜尋、安裝合適Android平台app，華為目前已經推出名為Petal Search的應用服務，讓使用者能比照Google Search搜尋手機存放內容，或是網路相關資訊，其中更包含app推薦與搜尋功能。

Google自曝：Chrome70％重大資安漏洞都出在這個地方

這份統計是來自 Chrome 2015 年起 912 項等級被列為「高」或「嚴重」的資安事件所算出來的；而且狀況恰巧跟微軟驚人地相似。

熱門新聞

為什麼特斯拉AI「看不出」路中央橫躺的大貨車？如果貨車車主放了三角錐或許結果會不同

傳蘋果iPhone螢幕6.1吋新機 7月到8月之間開始量產

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。