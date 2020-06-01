你還沒收到Windows 10版本2004的五月大更新嗎？微軟表示原因「都是為你好」

微軟昨天釋出了先前承諾在五月底為全球 Windows 10 使用者帶來的版本2004更新，本次的半年度大更新主要包含了納入完整 Linux 核心、Cortana 語音助理的改進，以及搜尋功能的最佳化。不過，就在首日釋出之後，有些網友表示自己怎麼等都沒有等到，微軟也針對某些人沒有收到更新說明了原因。

根據微軟公開的 Windows 10 2004 版本的已知問題回報頁面，包括無法連接一台以上的藍牙裝置、Conexant 音效驅動程式可能錯誤並導致當機、Intel 或 Nvidia 的舊版顯卡驅動程式與新版OS不相容出現問題，甚至可能讓自家 Surface Pro 7、Surface Laptop 3 電腦在開啟「Always-On」連線功能時直接關機重啟、IME 在部分程式中會發生問題等。

由於上述種種原因，因此微軟Windows專案管理總監John Cable指出，微軟將在未來幾個星期內將放慢升級部署速度，還沒更新的使用者可能會看不到「下載與安裝」的選項，有部分原因可能就是因為上述的硬體相容性問題，微軟將暫時擱置該硬體的Windows 10更新下載。

除了升級之外，微軟在月中推出針對資安問題的「KB4556799」更新，先前也有出現會導致重開機、電腦沒有聲音等問題，微軟也一併表示會在之後推送修正。

另外，與昨天一起發布的還有企業用戶的Windows Server 2004版。微軟建議IT管理員及早確認公司環境中的應用程式、裝置及網路基礎架構和新版本的相容性。企業用戶可經由Windows Server Update Services (WSUS)、Windows Update for Business及大量授權服務中心（Volume Licensing Service Center，VLSC）利用微軟終端組管理員（Endpoint Configuration Manager）供企業規畫部署工作。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》