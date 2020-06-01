揭發Ctrl-Alt-Delete不為人知的功能 Windows工作管理員「創造者」在25 年後親自解密

全世界最知名的組合鍵是什麼？究竟是 Ctrl-C 還是 Ctrl-V？或許答案應該是叫出 Windows 工作管理員的「Ctrl-Alt-Delete」。在 TaskMgr.exe 誕生了 25 年之後，它的「創造者」David Plummer，為我們帶來了一連串不為人知的操作秘辛。

在 1993 年，軟體工程師 David Plummer 加入了微軟，雖然當時他還只是個新手而已，但 Windows NT 的開發團隊卻非常賞識他，於是希望把他於 1994 年，在自家書房中編寫的「工作管理員」（TaskManager）應用程式，列入到 Windows 的正式元件當中。

想不到，25 年前微軟的這一個決定，會影響 Windows 系統，甚至於全體人類如此深遠。透過「Ctrl-Alt-Delete」組合鍵叫出的工作管理員，至今早已無人不知也無人不曉。但是，David Plummer 卻在 Reddit 上發文表示，他想起了一些關於工作管理員的「事情」，可能很多電腦使用者從來都不曾知道。

舉例來說，通常我們都用工作管理員來「終結」沒有回應的程式，但要是工作管理員自己掛掉或當機了，那又該怎麼辦？

David Plummer 在文中指出，只要按下「Ctrl-Shift-ESC」組合鍵，系統中的 Winlogon 元件就會嘗試「復活」現有的工作管理員；假設舊的救不回來，在系統資源夠用情況下，Windows 則會開啟另一個工作管理員，讓使用者永遠都有最後一道處理手段。

此外，「Ctrl-Shift-ESC」組合鍵在 Windows 的圖形界面（Explorer／Shell）失效的狀況下依然有效，假如系統列消失，「Ctrl-Alt-Delete」組合鍵也沒用，那使用者就可以嘗試「Ctrl-Shift-ESC」來叫出工作管理員。

若是工作管理員本身功能出現異常或毀損，David Plummer 也設計了備援機制，只要在開啟工作管理員時按住「Ctrl-Alt-Shift」，它就會自動還原成預設值，覆寫過去發生的更改。

David Plummer 也說工作管理員是 Windows 中少數具備「精簡模式」的應用程式，意思是當系統資源不足的時候，工作管理員可以僅僅顯示「處理程序」分頁，讓使用者得以關掉不必要的應用程式，清出足夠空間而不至於手足無措。

▲ 在處理程序分頁選擇任一項目後，點右鍵可以找到任何應用程式的實際檔案位置。

理論上，只要是透過工作管理員，就沒有關閉不掉的應用程式。David Plummer 說，如果程式出現錯誤而無法關閉，那通常已經是系統核心層面的問題。但是他後續也補充，這是在 Windows XP 以前的狀況，後來微軟為了安全性跟系統穩定性，對權限做出了一些限制，部分重要元件無法透過工作管理員進行關閉。

除了「終結」當掉的軟體，工作管理員其實還可以用來「執行」其它應用程式，而且它不會引用 shell32.dll 進行載入，這讓使用者能夠在「開始」選單消失的狀況下，正常啟動命令提示字元（CMD）。

▲ 點選檔案後選擇新工作（執行...），可以用另一種方式開啟應用程式，通常都用於啟動 CMD。

另外，很多人可能也不知道工作管理員其實可以增加許多欄位（切換到處理程序後，點上方的檢視 ＞ 選取欄位），提供使用者自由調整與刪除能夠顯示的資訊。David Plummer 甚至自信表示，這款應用程式是他引以為豪的作品，因為無論怎麼調整視窗大小都不會出現閃爍或錯誤，XP 版本的工作管理員甚至不到 100K。

▲ 於工作管理員切換到處理程序分頁後，點上方的檢視 ＞ 選取欄位，可以看到許多未曾見過的資訊顯示項目。

David Plummer 的完整文章可以點這裡進行參考。另外，由於他也是 Windows 經典隨附遊戲「立體彈珠台－太空軍校生」的移植者，他也特別感謝了原版開發商 Maxis 工作室。由於透過 C 語言對遊戲進行重寫，所以移植版的彈珠台可以很輕鬆在 PowerPC、Alpha 跟 MIPS 架構上的主機運行。

來源：PC Gamer

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》