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Google Assistant付款功能將加入聲音識別機制

聯合新聞網 / 楊又肇

Google很早之前就已經在美國在內地區開放以聲控方式，透過Google Assistant數位助理服務完成付款，而近期更進一步在此項功能整合聲音匹配 (voice match)識別機制，方便使用者透過智慧喇叭等裝置使用付款功能時，可以正確判斷是否由帳號使用者本人操作。

目前支援以Google Assistant數位助理服務進行線上付費功能的地區，包含土耳其、丹麥、巴西、日本、加拿大、卡達、印尼、西班牙、法國、波蘭、俄羅斯、美國、英國、挪威、泰國、荷蘭、新加坡、瑞典、義大利、德國、墨西哥與澳洲，主要方便使用者透過Google Assistant預約各類線上服務，或是再次訂購商品時，可以快速完成付款。

不過，若使用者透過Google Home等智慧喇叭進行操作時，就無法像透過手機操作時，可以藉由指紋或人臉識別方式驗證身分，因此有可能發生被其他人以聲控方式操作付款功能。

為了避免上述情況，Google目前開始以小規模形式測試新功能，將在Google Assistant數位助理服務的付款功能加入聲音匹配功能，藉此讓Google Assistant完成付款操作之前，會先比對指令聲音是否與帳號使用者的聲音相符，正確才會進一步完成付費。

(圖／擷自Android Police網站)
(圖／擷自Android Police網站)

而此項功能將可對應app內付款，以及線上訂單付款需求，避免非帳號使用者本人操作智慧喇叭時，無意間進行非必要的付款操作。但目前此項功能，似乎尚未對應Google Shopping的購物清單。

目前還無法確認此項功能預計何時成為正式功能，但或許會在接下來在6月初展開的Android 11公開預覽說明活動有更具體說明。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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