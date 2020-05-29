概念影片詮釋iOS 14 可能搭載主畫面小工具操作介面

先前有消息指稱蘋果將以代號「Avocado (酪梨)」，讓使用者能在iOS 14版本主畫面放置各類小工具 (Widget)，但後續則傳出此項功能可能暫時不會出現在iOS 14正式版本。而設計師Aleksey Bondarev則是透過一組概念設計影片，藉此詮釋在iOS 14版本內於主畫面放置小工具的可能面貌。

當然，影片中所呈現內容仍屬於概念，主要還是基於近期傳聞創作，與蘋果日後實際釋出更新預期會有些不同，但或許能預先感受如果蘋果在iOS 14加入此項功能的操作模式。

Android作業系統很早就能在主畫面加入app所對應小工具，讓使用者能以更直覺方式使用app，而無需點按進入app內容操作，例如可直接在主畫面檢視未來一週天氣預報，或是觀看即時股市走勢等。

iOS作業系統早已提供主畫面小工具操作介面，只是不夠直覺

而蘋果後續雖然也在app加入小工具使用功能，但主要是固定放置在主畫面往右滑到底的區塊，並未允許與依序擺放的app、資料匣並列，雖然能使小工具有條有理地在相同區塊依序擺放，同時也不影響原本app整齊擺放視覺，實際使用體驗卻可能不像Android平台般直覺。

因此，蘋果有可能會在新版iOS 14再度借鏡Android平台設計，將允許使用者將app以小工具形式放置於主畫面區塊，並且與其他app、資料匣並排，讓使用者能在主畫面直接確認app內即時資訊，或是使用特定功能。

但從近期消息來看，蘋果有可能暫時延後將此項功能放進iOS 14版本內，有可能調整至iOS 15版本才會正式加入。不過，或許也有可能僅先不在6月預計釋出的開發者預覽測試版本提供此項功能，但在秋季預計釋出正式版本就會採用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》