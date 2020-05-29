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與朋友一同線上創作樂曲 Facebook NPE團隊打造共創演奏服務「Collab」

聯合新聞網 / 楊又肇

Facebook內部NPE團隊針對近期盛行的共創演奏形式，打造一款名為Collab的iOS平台app，讓使用者能透過拍攝三種不同樂器演奏，最後拼接合併成一組演奏完整樂曲的影片，而使用者可以分開拍攝多組影片，或是與朋友一同完成多組影片進行創作。

如同TikTok的使用模式，使用者除了可以上傳個人創作內容，同時也能藉由他人上傳內容進行二次創作，例如可以選擇使用其他人吉他演奏，以及貝斯演奏內容，再加上自己人聲演唱創造全新樂曲內容。

同時，NPE團隊也強調創作內容過程中，使用者也必須上傳屬於個人創作內容，而不能僅全部使用他人創作內容。

除此之外，目前在Collab內創作影片暫時僅能存放在網路上，而使用者如果要將創作內容分享至Instagram或TikTok，同樣也僅能先將內容存放在Collab，藉此確保Collab服務內容可持續上傳更新，同時也能讓更多人持續引用創作。

目前Collab僅先推出iOS平台版本，並且必須透過邀約方式才能加入使用。而藉由這樣的創作方式，或許Facebook希望能創造更豐富的線上互動體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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