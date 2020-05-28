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Facebook內部團隊打造「CatchUp」 打電話前可確認對方是否方便接聽

聯合新聞網 / 楊又肇

Facebook內部研發單位NPE團隊打造的CatchUp，是一款僅以通話使用為主的app，同時可讓使用者自行標示是否方便接聽電話狀態，避免他人在非必要情況來電造成打擾。

依照NPE團隊說明，CatchUp目前僅在美國境內以限期情況進行測試，同時必須與使用者個人手機號碼綁定，而使用者可以自行決定當前是否方便接聽來電，或是選擇對外顯示離線狀態，藉此降低他人來電產生干擾。

根據使用者選擇設定狀態，在CatchUp介面中將會以「方便通話 (Ready to Talk)」，或是呈現「離線」形式區隔。

當使用者呈現「方便通話」時，即可直接透過通話功能進行聯繫，最多可對應8人同時多方通話，而若使用者呈現「離線」狀態，則可透過過去曾在Facebook介面出現的「戳 (poke)」功能打招呼，藉此確認預計聯繫對象是否願意撥空接聽電話。

至於使用者若未安裝CatchUp的話，則可由其他使用者邀請下載使用，同時使用過程均無需使用Facebook帳號，僅需綁定個人手機號碼，並且完成簡訊認證即可使用。

打造CatchUp的想法，主要是基於目前越來越多人透過Messenger、WhatsApp等通訊軟體建立聯繫，但依然使用者與聯繫對象都必須使用相關同服務，同時也可能讓對方知曉個人在線上社群活動狀態，另外也可能在聯繫時干擾對方工作或私下生活，因此希望透過CatchUp可讓使用者設定個人是否有空接聽電話，並且讓其他人可快速藉由app識別。

不過，CatchUp所對應使用情境可能還是建立在理想使用情境，畢竟一般人習慣的聯繫方式，多半會以手機內建電話功能直接撥打手機號碼，並不見得會事先透過app確認對方是否方便接聽電話，甚至可能會在電話無法聯繫情況下，改以其他通訊軟體、線上社群服務進行聯繫，因此或許會讓CatchUp無法成為實用app。

CatchUp現階段僅以限期測試形式於美國境內提供使用，分別提供iOS與Android平台版本，同時目前僅能綁定美國境內手機號碼，預期會透過後續意見反饋進行功能調整，或是視情況終止此款app發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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