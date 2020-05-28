Microsoft Edge瀏覽器 正式加入離線衝浪遊戲

如同Google在Chrome瀏覽器呈現離線狀態時，可以透過按下空白鍵啟用離線小恐龍「Chrome Dino」跑酷遊戲，微軟宣布旗下Microsoft Edge瀏覽器於版號build 83.0.478.37更新後，則是會正式加入離線衝浪遊戲。

其實此項功能早在今年2月下旬就已經向Insiders前期預覽版本提供，此次則是在版號build 83.0.478.37的正式版本加入此項功能，讓使用者能在Microsoft Edge瀏覽器的網址列輸入「edge://surf」，並且按下Enter鍵進入，即可開啟隱藏在Microsoft Edge瀏覽器的衝浪遊戲。

而跟Chrome瀏覽器一樣，若Microsoft Edge瀏覽器呈現離線狀態的話，同樣也能進入離線衝浪遊戲介面，按下執行按鍵後即可開始遊玩。與Chrome瀏覽器的離線小恐龍「Chrome Dino」跑酷遊戲比較，在Microsoft Edge瀏覽器的離線衝浪遊戲不僅以彩色介面呈現，更以更大移動畫面形式提供遊玩。

微軟此次打造的離線衝浪遊戲，其實概念源自微軟員工Chris Pirih於1991年打造的《SkiFree》滑雪遊戲，玩法一樣是透過鍵盤左右按鍵操作角色移動，並且閃避畫面中的障礙物。

不過，微軟在此次推出的離線衝浪遊戲中，則是加入更多遊玩元素，例如玩家可以挑選不同衝浪角色，遊戲也能選擇限時闖關、快速創關遊玩模式，過程中則可蒐集可強化角色能力的物品，並且透過閃避障礙物及敵人進行闖關。

遊玩方式除了透過鍵盤，更可透過滑鼠、觸控螢幕，或是透過遊戲控制手把進行操作，甚至也能連接微軟針對身障人士打造的Xbox Adaptive Controller可程式控制器遊玩。

此次宣布在Microsoft Edge瀏覽器正式加入離線衝浪遊戲，除了讓使用者在網路無法順利連接時，可以透過小遊戲打發時間、紓緩心情，更是透過衝浪遊戲呼應Microsoft Edge瀏覽器目前採用以衝浪為發想的全新標誌，並且藉此呼應透過瀏覽器上網 (insternet surfing)的情況。

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