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號稱破解率幾乎100％！最新iPhone越獄軟體 可解鎖本週更新的iOS 13.5
新的 iOS 越獄工具可支援 iOS 11-13.5，要注意蘋果官方並不贊同越獄行為，認為可能影響系統安全性。
知名的 iPhone 越獄團隊 unc0ver 發表了新越獄工具，號稱可以支援所有 iOS11 以上的系統，包括上週剛剛更新的 iOS 13.5。
#unc0ver v5.0.0 is NOW OUT.— Pwn20wnd (@Pwn20wnd) May 23, 2020
駭客團隊所用的漏洞細節未知，不過一旦 Apple 發現並修補了漏洞，那這方法就會不管用了。
通常 iPhone 官方一向不贊同越獄行為，除了會破壞保固以外，覆蓋預設系統限制也可能造成安全性問題。不過不少人會想越獄，就是為了跳出 Apple 設下的限制，自訂更多的客製化選項。
若在知道風險的狀況下，想要嘗試最新越獄工具，unc0ver 針對 iOS 和桌機平台詳列了執行步驟，只要跟著做就可以了。unc0ver 團隊更強調他們開發的工具穩定可靠，也盡力優化電池壽命，且保留了原生系統安全層而保有既有的安全防護功能。
unc0ver 微調並保留了計算機、iCloud、iMessage、FaceTime、Apple Pay、天氣、股市等預設程式，未來還是可以接收 iOS 更新，不過要注意若新版堵住了漏洞，就可能會讓越獄失效，因此團隊不建議更新到 unc0ver 未支援的版本。
《本文作者 Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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