華為推出Petal Search工具 讓使用者方便在網路搜尋合適app

先前傳出計畫打造可搜尋熱門Android平台App的工具，讓使用HMS服務的手機可以更方便搜尋、安裝合適Android平台app，華為目前已經推出名為Petal Search的應用服務，讓使用者能比照Google Search搜尋手機存放內容，或是網路相關資訊，其中更包含app推薦與搜尋功能。

在華為說明中，Petal Search將提供每日天氣預報、熱門新聞、即時體育賽事比分及賽程，以及財經新聞與股市市場，另外也包含一般手機存放內容搜尋，或是搜尋網路上的影片、圖片及音樂內容。

其他使用功能還包含可同時搜尋全球數百萬間飯店住宿資訊，並且可讓使用者進一步完成住房預訂，或是搜尋全球各地旅行資訊與飛機航班，同時也能查詢各地區在地服務或營業項目。

而其中更包含可在網路上搜尋熱門app與推薦項目，讓使用者更方便找到合適app的APK安裝檔案，藉此彌補目前AppGallery收錄app種類、數量不足問題。在操作過程中，使用者可以透過Petal Search找尋所需app，或是透過搜尋結果推薦項目，藉由連接至第三方軟體市集下載合適app內容。

由於無法使用GMS服務，使得華為在後續推行的手機產品無法透過Google Play Store下載app，僅能透過華為提供的AppGallery，或是更多第三方軟體市集取得app，甚至必須透過網路搜尋APK檔方式安裝app。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》