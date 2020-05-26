聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google自曝：Chrome70％重大資安漏洞都出在這個地方

聯合新聞網 / INSIDE
Chrome 先前的重大資安漏洞中裡，大約有 70％ 是記憶體問題 記者葉信菉／攝影
Chrome 先前的重大資安漏洞中裡，大約有 70％ 是記憶體問題 記者葉信菉／攝影

這份統計是來自 Chrome 2015 年起 912 項等級被列為「高」或「嚴重」的資安事件所算出來的；而且狀況恰巧跟微軟驚人地相似。

Chrome 無疑是當今全球使用度最高的瀏覽器，同時卻也以消耗記憶體資源出名。但你知道嗎？Chrome 本身大部分的資安漏洞也跟記憶體息息相關。

根據 Google 工程師自己在開發網站 Chrome.org 上說明，Chrome 先前的重大資安漏洞中裡，大約有 70％ 是記憶體問題，而這 70％ 中就有一半是屬於使用已釋放記憶體（Use-After-Free，UAF）的問題。這種漏洞的原理是透過應用程式在使用完記憶體將其釋放後，駭客趁機用之前植入的程式碼把這些記憶體偷偷挪用 。INSIDE 之前報導過的零日漏洞（CVE-2019-5786）就屬此類。

這份統計是來自 Chrome 2015 年起 912 項等級被列為「高」或「嚴重」的資安事件所算出來的；而且這數字恰巧也跟微軟驚人地相似，微軟工程師曾在去年一場資安會議上表示，在過去 12 年中微軟所有產品的資安更新裡，就有 70％ 是為了記憶體相關漏洞。

這是為什麼呢？外媒 ZDNET 指出這是 C 和 C ++ 語言的問題，C 和 C ++ 允許工程師讓完全控制應用程式的記憶體指標（pointer），但另一方面 C 和 C ++ 語言缺乏例如自動邊界檢查等機制，連帶造成釋放記憶體、緩衝區過讀、緩衝區溢位等情形。

這導致記憶體攻擊成為日後駭客最喜歡的攻擊手法之一，同時也成了 Google 在內各大軟體公司最頭痛的一塊；這讓 Chrome 工程師在開發新功能時不得不遵守「The Rule of 2」的開發規則：

程式碼本身不受信任

程式沒有在沙盒下試運行過

用 C、C++ 寫的程式（！）

只要犯了上面其中兩條，基本上 Chrome 內部就不接受程式碼。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Chrome Google 瀏覽器 記憶體 資安

延伸閱讀

LINE隱藏版新技巧學起來 手指點訊息往左滑快速回覆對方

微軟接龍滿30歲了！現在每月還有3,500萬名玩家在玩

realme全球用戶人數超過3500萬！X50 Pro玩家版、X50m等新品亮相

拚2024年重返月球！NASA徵受試者 8個月與世隔絕模擬火星生活

相關新聞

iPhone 跳出「此 App 不再與您共享」錯誤視窗怎麼辦？

昨天開始有不少台灣 iPhone 用戶反應會跳出「此 App 不再與您共享」錯誤視窗，其實不止台灣，國外也有不少 iOS 用戶反應會彈出「This app is no longer shared with you」錯誤，若要使用，您必須從 App Store 購買。

Google自曝：Chrome70％重大資安漏洞都出在這個地方

這份統計是來自 Chrome 2015 年起 912 項等級被列為「高」或「嚴重」的資安事件所算出來的；而且狀況恰巧跟微軟驚人地相似。

初代Xbox相關原始編碼於網路曝光 可能對微軟產生影響

The Verge網站報導指稱，微軟早期推出的初代Xbox，其包含開發工具組、模擬器、開發環境、內核與開發文件等完整作業系統相關原始編碼已經在網路曝光。同時，早期推出的Windows NT3.5版本原始編碼也在網路上曝光。

iOS 14的Gobi AR提前曝光！帶來全新擴增實境體驗

根據 MacRumors 最新報導，近日 Josh Constine 從洩露的 iOS 14 代碼中發現了更多有關蘋果全新二維碼，在 iOS 14 中開發新的擴增實境 (AR) 應用 (代號 Gobi)。

佛心蘋果！拒絕拋棄iPhone 5s和iPhone 6老用戶

美國 Apple 公司今天除了為能升級最新 iOS 13 系統的 iPhone 和 iPad 發布了 iOS 13.5 更新外，也為無法升級 iOS 13 系統的 iPhone 5s、iPhone 6

Google更新Android無障礙功能 點按就能執行複雜操作的Action Blocks

在此次亞太區全球無障礙體認日 (Global Accessibility Awareness Day)裡，Google分別針對先前推出的Action Blocks、Live Transcribe (即時轉錄)，以及Sound Amplifier (聲音擴大器)功能說明其設計理念，強調可讓使用者能運用手機功能資源，使生活更加便利，同時也能以此協助更多有視力或聽力等障礙的使用者，藉由手機完成日常輔助需求。

微軟預告Linux版Microsoft Edge瀏覽器 將於近期內推出

此次在Build 2020線上活動宣布讓更多Linux GUI應用程式可順利在Windows 10環境運作，同時更允許使用GPU資源之餘，微軟更進一步預覽對應Linux平台使用的Microsoft Edge瀏覽器，並且預告會在近期內推出。

蘋果谷歌聯手推手機技術 供打造接觸史追蹤app

蘋果（Apple）和谷歌（Google）20日推出各界期盼已久的智慧型手機技術，能自動提醒民眾，讓他們知道自己曾否接觸過...

蘋果和Google推出App 標榜能追蹤新冠病毒擴散情況

科技大廠蘋果（Apple）和Google 20日推出能追蹤新冠病毒擴散情況的應用程式（App），方便衛生主管機關利用這些...

Microsoft Lists是一款可讓工作團隊更有效率的服務

針對使用Microsoft 365用戶需求，微軟宣布推出名為Microsoft Lists的服務，並且與Microsoft Teams服務整合，預計會在今年夏季正式推出。

小米推出國際版MIUI 12 強化隱私安全保護與更自然UI設計

今年4月底率先在中國地區宣布推出新版MIUI 12操作介面後，小米今日 (5/19)也宣布推出國際版MIUI 12操作介面，同樣強化隱私安全保護、更自然的UI設計，並且加入更多功能。

主流轉向64位元 微軟不再提供OEM廠商32位元Windows 10

不過，目前主流處理器都已經全面轉向64位元架構設計後，顯然微軟也決定終止提供32位元版本的Windows 10作業系統，預計在2004版號之後不再額外再向消費市場與OEM廠商提供32位元版本。

熱門新聞

LINE隱藏版新技巧學起來 手指點訊息往左滑快速回覆對方

拚2024年重返月球！NASA徵受試者 8個月與世隔絕模擬火星生活

Google自曝：Chrome70％重大資安漏洞都出在這個地方

微軟接龍滿30歲了！現在每月還有3,500萬名玩家在玩

realme全球用戶人數超過3500萬！X50 Pro玩家版、X50m等新品亮相

iPhone 跳出「此 App 不再與您共享」錯誤視窗怎麼辦？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。