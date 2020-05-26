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iPhone 跳出「此 App 不再與您共享」錯誤視窗怎麼辦？

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

昨天開始有不少台灣 iPhone 用戶反應會跳出「此 App 不再與您共享」錯誤視窗，其實不止台灣，國外也有不少 iOS 用戶反應會彈出「This app is no longer shared with you」錯誤，若要使用，您必須從 App Store 購買。

iPhone 如何解決「此 App 不再與您共享」錯誤訊息

台灣用戶多半反應是發生在 LINE，國外用戶則是 YouTube、Twitter、WhatsApp、Facebook、TikTok 都有。很多網友表示，只要到 iPhone 的「設定>一般>iPhnoe 儲存空間」裡把有問題的 App「卸載」再重新安裝即可。(是卸載，不是刪除 App)

此 App 不再與您共享錯誤解決方法

也有用戶表示，只要到 iPhone 的「設定> iTunes & App Store」裡點擊 Apple ID 並且登出目前的帳號，然後重新登入 Apple ID 即可。此錯誤和 iOS 13.5 無關，因為舊系統用戶也會發生，只是 Apple 伺服器的暫時性問題而已。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了 ，聯合新聞網獲授權轉載。》

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