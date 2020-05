iPhone 跳出「此 App 不再與您共享」錯誤視窗怎麼辦？

昨天開始有不少台灣 iPhone 用戶反應會跳出「此 App 不再與您共享」錯誤視窗,其實不止台灣,國外也有不少 iOS 用戶反應會彈出「This app is no longer shared with you」錯誤,若要使用,您必須從 App Store 購買。

iPhone 如何解決「此 App 不再與您共享」錯誤訊息

台灣用戶多半反應是發生在 LINE,國外用戶則是 YouTube、Twitter、WhatsApp、Facebook、TikTok 都有。很多網友表示,只要到 iPhone 的「設定>一般>iPhnoe 儲存空間」裡把有問題的 App「卸載」再重新安裝即可。(是卸載,不是刪除 App)

此 App 不再與您共享錯誤解決方法

也有用戶表示,只要到 iPhone 的「設定> iTunes & App Store」裡點擊 Apple ID 並且登出目前的帳號,然後重新登入 Apple ID 即可。此錯誤和 iOS 13.5 無關,因為舊系統用戶也會發生,只是 Apple 伺服器的暫時性問題而已。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了 ,聯合新聞網獲授權轉載。》