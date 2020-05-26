聽新聞
test
0:00 / 0:00
iPhone 跳出「此 App 不再與您共享」錯誤視窗怎麼辦？
昨天開始有不少台灣 iPhone 用戶反應會跳出「此 App 不再與您共享」錯誤視窗，其實不止台灣，國外也有不少 iOS 用戶反應會彈出「This app is no longer shared with you」錯誤，若要使用，您必須從 App Store 購買。
iPhone 如何解決「此 App 不再與您共享」錯誤訊息
台灣用戶多半反應是發生在 LINE，國外用戶則是 YouTube、Twitter、WhatsApp、Facebook、TikTok 都有。很多網友表示，只要到 iPhone 的「設定>一般>iPhnoe 儲存空間」裡把有問題的 App「卸載」再重新安裝即可。(是卸載，不是刪除 App)
此 App 不再與您共享錯誤解決方法
也有用戶表示，只要到 iPhone 的「設定> iTunes & App Store」裡點擊 Apple ID 並且登出目前的帳號，然後重新登入 Apple ID 即可。此錯誤和 iOS 13.5 無關，因為舊系統用戶也會發生，只是 Apple 伺服器的暫時性問題而已。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了 ，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言