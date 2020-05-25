初代Xbox相關原始編碼於網路曝光 可能對微軟產生影響

The Verge網站報導指稱，微軟早期推出的初代Xbox，其包含開發工具組、模擬器、開發環境、內核與開發文件等完整作業系統相關原始編碼已經在網路曝光。同時，早期推出的Windows NT3.5版本原始編碼也在網路上曝光。

由於有完整原始編碼，將可讓人藉此了解最初的Xbox背後軟體運作原理，進而用於打造可完整運作Xbox遊戲的模擬器工具，甚至可能引發Xbox遊戲軟體盜版內容氾濫情況。

微軟目前雖然已經能以模擬形式執行初代Xbox，以及Xbox 360遊戲，但依然僅侷限在Xbox One主機，而非在Windows PC硬體環境。因此，這次傳出完整原始編碼在網路上曝光，將使眾多坊間打造的Xbox模擬器能以此進行最佳化調整，進而能更穩定執行初代Xbox遊戲內容。

這樣的情況，對微軟來說自然不是好事，雖然目前著作權財產法規認定直接以原始編碼製作模擬器屬於違法行為，但預期微軟還是會針對在網路上曝光的初代Xbox完整作業系統相關原始編碼提出一些善後作法。

而近期同樣在網路上曝光的Windows NT3.5早期原始編碼，相較之下顯然就沒有較大影響，畢竟目前使用此作業系統的比例，嚴格說起來應該已經少之又少，不像目前仍有許多玩家持續遊玩初代Xbox遊戲，甚至微軟也仍在Xbox One提供自有模擬功能，因此初代Xbox完整作業系統相關原始編碼在網路曝光，相對會造成明顯影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》