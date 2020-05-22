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iOS 14的Gobi AR提前曝光！帶來全新擴增實境體驗

聯合新聞網 / 愛瘋日報

根據 MacRumors 最新報導，近日 Josh Constine 從洩露的 iOS 14 代碼中發現了更多有關蘋果全新二維碼，在 iOS 14 中開發新的擴增實境 (AR) 應用 (代號 Gobi)。

Apple 似乎正在開發一種新的 QR 碼格式，這種全新二維碼採用彩色環形錐形設計，掃描之後會打開 Mac Pro、Apple Watch 網站，iTunes 中星球大戰頁面以及星巴克會員卡註冊等。

該代碼還引用了可在 AR 應用程式中使用的 Gobi 比較購物功能，並且與先前有關星巴克可能建立合作夥伴關係的傳言一致，在特定位置還提到了 Starbucks (星巴克) 折扣，這表明 Gobi 應用程式可以提供促銷活動或基於位置的內容體驗。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

iOS AR 擴增實境

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