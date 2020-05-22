佛心蘋果！拒絕拋棄iPhone 5s和iPhone 6老用戶
美國 Apple 公司今天除了為能升級最新 iOS 13 系統的 iPhone 和 iPad 發布了 iOS 13.5 更新外，也為無法升級 iOS 13 系統的 iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus 和 iPod touch 6 發布了 iOS 12.4.7 更新。
iOS 12.4.7 系統更新文件大小為 45.9MB，提供了重要安全性更新，Apple 建議所有用戶安裝。iPhone 5s 於 2013 年發布，距今已接近 7 年。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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