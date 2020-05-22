佛心蘋果！拒絕拋棄iPhone 5s和iPhone 6老用戶

在此次亞太區全球無障礙體認日 (Global Accessibility Awareness Day)裡，Google分別針對先前推出的Action Blocks、Live Transcribe (即時轉錄)，以及Sound Amplifier (聲音擴大器)功能說明其設計理念，強調可讓使用者能運用手機功能資源，使生活更加便利，同時也能以此協助更多有視力或聽力等障礙的使用者，藉由手機完成日常輔助需求。

2020-05-22 08:35