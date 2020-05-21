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Microsoft Lists是一款可讓工作團隊更有效率的服務

聯合新聞網 / 楊又肇

針對使用Microsoft 365用戶需求，微軟宣布推出名為Microsoft Lists的服務，並且與Microsoft Teams服務整合，預計會在今年夏季正式推出。

形式上，Microsoft Lists看起來與先前推出的Microsoft To Do相似，將可協助使用者整理、確認日常待辦事項，但實際上卻進一步與微軟旗下服務深入整合，並且能以更直覺可視圖像、規則與資料統整，協助使用者確認各個待辦事項進度，同時也能因應不同處理進度確認可能產生影響。

因此就Microsoft Lists實際使用模式來看，更像是針對團隊工作聯繫、協同作業等需求打造，不像Microsoft To Do比較傾向對應個人工作需求。

除了可獨立使用之外，Microsoft Lists目前也已經與Microsoft Teams服務整合，方便團隊工作擬定每個人負責事項，並且方便團隊隨時確認所有負責事項完成進度，以及一旦發生臨時變動時，可以針對可能產生影響進行動態調整。

微軟預計在今年夏季正式釋出Microsoft Lists服務，行動版本則會在今年稍晚時候推出，現階段已經針對團隊聯繫、活動安排，以及商務差旅等情境提供預設模版，預期也能讓使用者針對不同工作情境需求客製模版內容，此外也能藉由微軟旗下Power Platform服務整合，透過自動化與預先設定規則進行動態調整與安排，以利工作團隊能更有協同工作效率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟

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