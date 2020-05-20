主流轉向64位元 微軟不再提供OEM廠商32位元Windows 10

微軟從2005年開始提供64位元版本的Windows作業系統，同時長久以來均維持同步提供32位元與64位元兩種版本，讓消費市場與OEM廠商選擇使用。

不過，目前主流處理器都已經全面轉向64位元架構設計後，顯然微軟也決定終止提供32位元版本的Windows 10作業系統，預計在2004版號之後不再額外再向消費市場與OEM廠商提供32位元版本。

從時間上來看，64位元處理器從2003年就開始推行使用，時至今日就連手機等裝置都已經全面換上64位元架構處理器，同時對應作業系統、應用程式也已經跟進採用64位元設計，顯然也沒有必要繼續維持提供32位元版本的Windows作業系統。

對於微軟而言，減少提供32位元版本作業系統，自然也能將更多心力聚集在更高位元作業系統版本發展。

不過，不再繼續提供32位元版本作業系統，並不代表微軟將立即終止支援所有32位元版本作業系統，未來依然會在一定時間範圍內繼續提供技術更新與相關服務支援。

但從另一方面來看，其實也意味現有以32位元形式設計的應用程式與服務也必須適時做升級，同時過去以32位元，或更低位元打造的應用程式也可能面臨更難在新版作業系統順利運作情況。

至於蘋果、Google等業者則早已將硬體、軟體全數轉換為64位元設計，同時也在很早時候呼籲開發者將應用程式及服務轉為64位元架構設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》