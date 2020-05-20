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小米推出國際版MIUI 12 強化隱私安全保護與更自然UI設計

聯合新聞網 / 楊又肇

今年4月底率先在中國地區宣布推出新版MIUI 12操作介面後，小米今日 (5/19)也宣布推出國際版MIUI 12操作介面，同樣強化隱私安全保護、更自然的UI設計，並且加入更多功能。

未加入中國版人工智慧應用功能

不過，因為版本差異關係，國際版MIUI 12並未加入以人工智慧輔助，並且透過累積400萬通電話測試經驗的自動應答，或是手動接聽快速切換功能。

而針對聾啞人士需求，藉由人工智慧輔助方式自動應答來電，或是將文字內容轉換為語音進行電話回覆的功能，同樣未在國際版內提供。

同樣強化隱私安全保護

在國際版MIUI 12中，小米同樣強化地隱私安全保護，讓使用者隨時了解應用程式的行為，同時提供更高層級的權限控制權。

為了讓使用者可以充分了解應用程式的行為，國際版MIUI 12同樣增加權限通知功能，當敏感的應用程式 (包括相機、位置及麥克風)在後台運作時，狀態欄就會出現提示，使用者也能隨時更改權限設定，並且中止任何可疑的後台行為。

另外，國際版MIUI 12在單一應用程式請求權限時，系統將提供更多選項，包括「當使用應用程式時」及「每次詢問」等選項讓使用者選擇。

同時基於Android對位置權限的嚴格控制，國際版MIUI 12進一步加強應用程式請求敏感權限的管理，包含位置、相機、麥克風、聯絡人、通話紀錄、日曆及儲存空間的使用權限，都僅能在「當使用應用程式時」情況下允許使用。

在照片分享時，使用者更可在傳送相片前刪除位置資訊，以及相關詮釋資料 (metadata)。

至於在操作介面方面，國際版MIUI 12也提供更細緻擬真的系統動畫，藉由Mi Render Engine渲染引擎提供更流暢的UI操作流暢感體驗，更將諸多仿效自然互動的操作設計融合進國際版MIUI 12，藉此提供活靈活現的系統操作體驗，同時也對應直覺、快速理解的操作模式。

此次在國際版MIUI 12內，小米更與NASA合作官方提供圖像，透過「超級桌布」設計，真實重現宇宙中指標性行星的全貌。同時，「超級桌布」更能與常時顯示螢幕螢幕、鎖定螢幕畫面及桌面結合，當用戶啟動系統時，均可發現宇宙星體不同面貌。

更多新功能及進化

多工處理：

MIUI 12推出以「全域自由小窗 (global floating windows)」形式呈現的多工處理解決方案，在使用全尺寸螢幕手勢控制時，自由小窗能加強多工處理的便利性，避免不斷切換應用程式的麻煩。

透過自由小窗的操作列，以簡單手勢來輕鬆移動、關閉和調整大小，例如當影片播放時收到訊息，可在自由小窗中回覆而不用暫停播放，讓多工處理變得更順暢、方便。

無線投影：

MIUI 12增強現有的無線投影功能，成為演講者的必備工具。使用者只需一按即可無線投影文件、應用程式、影片和遊戲，同時支援多工處理，隨時將正在投影的畫面最小化。

在手機螢幕關閉時，亦能鏡像輸出，不但可以降低耗電，更能隱藏私人資訊，避免浮動通知和來電顯示在投影螢幕上顯示。

超級省電模式：

MIUI 12支援超級省電模式，當啟用超級省電模式後，將限制大部分耗電的功能來延長手機的待機時間，在手機電量不足時減少耗電，讓通話、簡訊和網路連線等常用功能不受影響。

深色模式：

MIUI 12配備華麗的界面及加強版的深色模式。深色模式可用於系統背景、系統應用程式和第三方應用程式，可在低光環境下提供出色的視覺體驗。啟用深色模式時，螢幕亮度會大幅降低，使用者能選擇根據環境亮度自動調整對比度。 深色模式還可以降低耗電，有助減輕眼睛疲勞。

App Drawer：

小米的POCO桌面 (Poco Launcher)深受全球使用者喜愛，而MIUI 12將搭載POCO桌面中最具特色的功能：App Drawer (抽屜模式)。

使用者開啟此功能後，應用程式將轉入App Drawer中，令主畫面更整潔。使用者還可以根據自己的喜好，自動將應用程式分組，僅需透過幾次滑動即可找到所需的應用程式。

升級推送時程

首波支援更新機種將自2020年6月起獲得升級，包含小米9、小米9T、小米9T Pro、Redmi K20、Redmi K20 Pro。

其餘手機型號則將在後續逐步推送更新，支援機種包含Redmi Note 7、Redmi Note 7 Pro、Redmi Note 8 Pro、Redmi Note 9、POCOPHONE F1、POCO F1、小米10 Pro、小米10、POCO F2 Pro、POCO X2、小米10 Lite、小米Note 10、小米8、小米8 Pro、小米MIX 3、小米MIX 2S、小米9 SE、小米9 Lite、Redmi Note 7S、小米Note 3、小米MIX 2、小米MAX 3、小米8 Lite、Redmi Y2、Redmi S2、Redmi Note 5、Redmi Note 5 Pro 、Redmi 6A、Redmi 6、Redmi 6 Pro、Redmi Note 6 Pro、Redmi Y3、Redmi 7、Redmi 7A、Redmi Note 8、Redmi Note 8T、Redmi 8、Redmi 8A、Redmi 8A Dual、Redmi Note 9s、Redmi Note 9 Pro、Redmi Note 9 Pro Max、小米Note 10 Lite。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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