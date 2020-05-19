蘋果準備在watchOS 6.2.5追加多款全新彩虹錶面
每年都會配合舊金山同志遊行活動打造，並且在WWDC開發者大會期間釋出的Apple Watch彩虹錶面，稍早顯然已經率先在針對開發者提供預覽的watchOS 6.2.5 beta 5版本中更新。
此次推出的彩虹錶面，相比過去幾年設計採用更平面、無縫形式呈現，同時也增加不同形式的彩虹錶面，讓使用者能有更多選擇。
從2018年開始，蘋果就開始在watchOS作業系統增加彩虹錶面，另外也配合推出代表LGBT精神的彩虹錶帶，並且以歷年更新形式對外提供。
不過，目前蘋果尚未對外更新新款彩虹錶帶，預期會配合包含新款彩虹錶面的watchOS 6.2.5版本正式開放更新才會宣布推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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