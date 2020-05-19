快訊

美衛生部長WHA挺台灣：2300萬人健康不能因政治犧牲

南韓光州事件40年：從抗爭進行曲，到防彈少年團

蘋果準備在watchOS 6.2.5追加多款全新彩虹錶面

聯合新聞網 / 楊又肇
(圖／擷自9to5Mac網站)
(圖／擷自9to5Mac網站)

每年都會配合舊金山同志遊行活動打造，並且在WWDC開發者大會期間釋出的Apple Watch彩虹錶面，稍早顯然已經率先在針對開發者提供預覽的watchOS 6.2.5 beta 5版本中更新。

此次推出的彩虹錶面，相比過去幾年設計採用更平面、無縫形式呈現，同時也增加不同形式的彩虹錶面，讓使用者能有更多選擇。

從2018年開始，蘋果就開始在watchOS作業系統增加彩虹錶面，另外也配合推出代表LGBT精神的彩虹錶帶，並且以歷年更新形式對外提供。

(圖／擷自9to5Mac網站)
(圖／擷自9to5Mac網站)

不過，目前蘋果尚未對外更新新款彩虹錶帶，預期會配合包含新款彩虹錶面的watchOS 6.2.5版本正式開放更新才會宣布推出。

(圖／擷自9to5Mac網站)
(圖／擷自9to5Mac網站)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山 同志遊行 watchOS Apple Watch

延伸閱讀

iPhone 12模擬設計圖再曝光！剪瀏海、窄框再搭少女色系

蘋果今年更新10.8吋平價iPad？分析師：新款iPad mini明年推出

蘋果傳有意在新聞服務加入有聲內容 但可能無法獲得出版商同意

蘋果25家美國門市 恢復營業

相關新聞

蘋果準備在watchOS 6.2.5追加多款全新彩虹錶面

每年都會配合舊金山同志遊行活動打造，並且在WWDC開發者大會期間釋出的Apple Watch彩虹錶面，稍早顯然已經率先在針對開發者提供預覽的watchOS 6.2.5 beta 5版本中更新。

兩度面臨結束營運的Newton Mail 由長期用戶接手復活

2013年以CloudMagic名稱提供使用，並且在後續更名為Newton Mail，同時改以全付費形式使用的雲端原生電子郵件服務，在面臨多次結束營運情況下，目前轉由兩名長期支持使用的忠實用戶接手復活。

NVIDIA確認Ampere架構將同時對應超高運算 以及專業繪圖與遊戲顯示需求

正式揭曉Ampere顯示架構後，NVIDIA執行長黃仁勳在後續說明表示，未來將由Ampere顯示架構同時對應超高運算，以及專業繪圖與遊戲顯示需求，意味將回歸過去Pascal顯示架構以前的的作法。

分頁魔人救星！Google Chrome推出分頁群組標籤

不論你是極簡主義還是熱愛多工處理者，這項新功能都能讓你的頁面看起來更有條理！

Google Lens活用術 可辨識手寫文字、一鍵複製到電腦

Google Lens智慧鏡頭最近新增了一項非常實用的功能，即使是手寫筆記，現在也可以透過Google Lens轉化成文...

全世界最多人用的Gmail信箱 終於支援iPhone深色模式了

iOS 14 系統都快要發布了！美國 Google 公司今天終於更新了 iPhone 和 iPad 版 Gmail 應用程式，以支援系統範圍內的深色模式。讓用戶在 iOS 系統內也能用深色界面來安全、快速且方便管理 Google 推出的電子郵件服務

Google希望用「Read Along」 協助小孩培養閱讀與自行學習能力

Google稍早是出名為「Read Along」的app內容，將可透過內建名為「Diya」的虛擬角色，陪伴小孩進行學習，並且提昇閱讀能力。

洗版救星！LINE Labs推「聊天室分類」隱藏版實驗功能

LINE的重度使用者肯定都有個困擾，就是聊天室太多，個人、群組、官方帳號全都混在一起，訊息一多的時候就會眼花撩亂。但現在...

超強免費影相App！ 免去背直接「剪貼」物件到Photoshop

在Photoshop剪裁需要的影像，大家通常都會使用手動為主的「套索工具」或有一定AI支援的「快速選取工具」來勾勒出所需影邊緣來建立選取範圍。但有了法國開發的此AR手機App，用家可以跳過這個需要小心翼翼的去背程序了。

Google Lens加入可念出識別文字 以即將文字內容快速複製到桌機功能

Google稍早針對Google Lens服務作了一些調整更新，其中包含加入可將識別文字內容以語音形式念出，方便辨識螢幕上文字有些吃力的弱視者、老人理解。

延續Free Basics發展項目 Facebook Discover服務讓更多人能免費上網

延續免費上網服務計畫Free Basics發展項目，Facebook宣布推出名為Discover的免費網頁瀏覽服務，讓使用者能透過Android平台app，或是手機行動瀏覽器瀏覽任何網站。

Mozilla希望藉由Private Relay服務 減少使用者電子郵件信箱被塞滿垃圾廣告問題

現代人生活除了脫離不了手機，同時也必須透過電子郵件申請各類網路服務、認證，但也可能因此面臨電子郵件信箱被塞滿垃圾郵件、廣告，甚至釣魚內容等困擾。為了解決此情況，Mozilla日前宣佈針對旗下Firefox瀏覽器提供名為Private Relay的服務，藉由隨機生成的電子郵件名稱，透過信件轉發方式收取郵件，讓使用者能避免實際使用的電子郵件被塞滿不必要的信件。

熱門新聞

iPhone 12模擬設計圖再曝光！剪瀏海、窄框再搭少女色系

創辦人對外展示 Dyson原本有意投入市場競爭的電動車原型

聯發科揭曉天璣820處理器 CPU採升頻設計、GPU效能相對減弱

成效不佳…傳Google Pixel 5將取消採用Motion Sense模組

法院同意蘋果以5億美元 為「降速門」集體訴訟提供補償

《紙片瑪利歐：摺紙國王》 確定將於7月17日上市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。