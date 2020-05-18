兩度面臨結束營運的Newton Mail 由長期用戶接手復活

2013年以CloudMagic名稱提供使用，並且在後續更名為Newton Mail，同時改以全付費形式使用的雲端原生電子郵件服務，在面臨多次結束營運情況下，目前轉由兩名長期支持使用的忠實用戶接手復活。

由搜尋服務公司CloudMagic打造，並且以付費形式提供使用的電子郵件服務Newton Mail，原本計畫在2018年結束營運，但隨著被Android之父Andy Rubin創立的Essential收購而恢復營運，但在Essential於今年宣布終止所有業務後，Newton Mail再次於今年4月宣布結束營運。

不過，在兩名長期支持使用的忠實用戶Maitrik Kataria與Justin Mitchell宣布接手營運後，Newton Mail獲得第三度於市場營運機會。

前身以CloudMagic名稱提供使用，後續才更名為現有名稱的Newton Mail，分別對應iOS、Android、macOS、Windows與Chrome OS作業系統平台，並且能對應Gmail、Hotmail、Yahoo！ Mail、Outlook.com、iCloud、Google Apps、Microsoft Exchange及Office 365等各種電子郵件服務帳號，後續更添加整合Evernote、OneNote與 Salesforce在內服務。

Newton Mail早期以每月9.99美元，或是每年99.99美元形式計費，後續則推出以49.99美元計價使用的年費方案，在全球地區約累積4萬名用戶。

而此次接手Newton Mail營運的Maitrik Kataria與Justin Mitchell，前者是舊金山軟體開發公司Simform的產品設計師，後者則是位於奧蘭多的app開發商SoFriendly創辦人，同時也是聊天軟體Yac創辦人暨執行長，兩人實際上並非擁有雄厚資金的創投背景，同時宣布接手Newton Mail也並非為了擴充旗下可用資產，完全就是以忠實用戶身分持續支持Newton Mail。

在取得Newton Mail營運權之後，Maitrik Kataria與Justin Mitchell更提擬可讓Newton Mail永續經營的規劃，預計讓Newton Mail成為穩定運作的獨立業務，並且加入更完整軟體即服務 (SaaS,Software as a Service)設計，同時持續擴充Newton Mail服務功能與安全隱私強度，藉此吸引更多人使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》