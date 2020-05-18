NVIDIA確認Ampere架構將同時對應超高運算 以及專業繪圖與遊戲顯示需求

正式揭曉Ampere顯示架構後，NVIDIA執行長黃仁勳在後續說明表示，未來將由Ampere顯示架構同時對應超高運算，以及專業繪圖與遊戲顯示需求，意味將回歸過去Pascal顯示架構以前的的作法。

除此之外，此次推出的Ampere顯示架構也成為NVIDIA首款對應PCIe 4.0連接埠設計產品，更意味接下來藉由Ampere顯示架構打造的專謝繪圖卡，以及針對遊戲市場打造顯示卡也會採用PCIe 4.0連接埠規格。

另一方面，NVIDIA在此次採用基於Ampere顯示架構設計的A100 GPU，藉此建構的超級電腦DGX A100更首度導入AMD EPYC 7742 64核心處理器，更顯示NVIDIA在旗下超級電腦的CPU配置將不再僅與Intel合作 (註)

註：先前IBM也曾藉由NVSwitch方式將旗下串接PowerPC CPU與NVIDIA GPU進行串接，但當時算是比較特殊作法，NVIDIA過去打造的DGX超級電腦主要還是以Intel處理器進行合作。

在推出Volta顯示架構時，NVIDIA維持一段時間讓此顯示架構對應超高運算需求，並且在後續推出的Turing顯示架構聚焦在專業繪圖與遊戲顯示需求，而非維持先前Pascal顯示架構之前的作法，在不同運算領域需求採相同顯示架構，但針對細節部分進行調整的設計。

而此次確定Ampere顯示架構也會應用在專業繪圖與遊戲顯示需求，雖然暫時尚未透露與應用在超高運算需求設計上的差異，但預期在顯示架構基礎上仍會有一定重疊。

另一方面，先前原本猜測會以Hopper顯示架構作為Turing顯示架構接續設計的情況，顯然僅會成為更未來的產品規劃了。

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