快訊

退休金地雷 恐引發新國安問題

你想去哪玩？「後疫情世界」回不去的國際觀光大進化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NVIDIA確認Ampere架構將同時對應超高運算 以及專業繪圖與遊戲顯示需求

聯合新聞網 / 楊又肇

正式揭曉Ampere顯示架構後，NVIDIA執行長黃仁勳在後續說明表示，未來將由Ampere顯示架構同時對應超高運算，以及專業繪圖與遊戲顯示需求，意味將回歸過去Pascal顯示架構以前的的作法。

除此之外，此次推出的Ampere顯示架構也成為NVIDIA首款對應PCIe 4.0連接埠設計產品，更意味接下來藉由Ampere顯示架構打造的專謝繪圖卡，以及針對遊戲市場打造顯示卡也會採用PCIe 4.0連接埠規格。

另一方面，NVIDIA在此次採用基於Ampere顯示架構設計的A100 GPU，藉此建構的超級電腦DGX A100更首度導入AMD EPYC 7742 64核心處理器，更顯示NVIDIA在旗下超級電腦的CPU配置將不再僅與Intel合作 ()

註：先前IBM也曾藉由NVSwitch方式將旗下串接PowerPC CPU與NVIDIA GPU進行串接，但當時算是比較特殊作法，NVIDIA過去打造的DGX超級電腦主要還是以Intel處理器進行合作。

在推出Volta顯示架構時，NVIDIA維持一段時間讓此顯示架構對應超高運算需求，並且在後續推出的Turing顯示架構聚焦在專業繪圖與遊戲顯示需求，而非維持先前Pascal顯示架構之前的作法，在不同運算領域需求採相同顯示架構，但針對細節部分進行調整的設計。

而此次確定Ampere顯示架構也會應用在專業繪圖與遊戲顯示需求，雖然暫時尚未透露與應用在超高運算需求設計上的差異，但預期在顯示架構基礎上仍會有一定重疊。

另一方面，先前原本猜測會以Hopper顯示架構作為Turing顯示架構接續設計的情況，顯然僅會成為更未來的產品規劃了。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

以現有5nm製程在內先進技術為主 台積電確認將於美國境內設廠

Supermicro將旗下雲端伺服器 升級「Ampere」顯示架構

NVIDIA揭曉7nm製程「Ampere」GPU 同步推出全新超級電腦

NVIDIA將「Ampere」架構帶進邊緣運算 同步更新EGX Edge AI平台

相關新聞

兩度面臨結束營運的Newton Mail 由長期用戶接手復活

2013年以CloudMagic名稱提供使用，並且在後續更名為Newton Mail，同時改以全付費形式使用的雲端原生電子郵件服務，在面臨多次結束營運情況下，目前轉由兩名長期支持使用的忠實用戶接手復活。

NVIDIA確認Ampere架構將同時對應超高運算 以及專業繪圖與遊戲顯示需求

正式揭曉Ampere顯示架構後，NVIDIA執行長黃仁勳在後續說明表示，未來將由Ampere顯示架構同時對應超高運算，以及專業繪圖與遊戲顯示需求，意味將回歸過去Pascal顯示架構以前的的作法。

分頁魔人救星！Google Chrome推出分頁群組標籤

不論你是極簡主義還是熱愛多工處理者，這項新功能都能讓你的頁面看起來更有條理！

Google Lens活用術 可辨識手寫文字、一鍵複製到電腦

Google Lens智慧鏡頭最近新增了一項非常實用的功能，即使是手寫筆記，現在也可以透過Google Lens轉化成文...

全世界最多人用的Gmail信箱 終於支援iPhone深色模式了

iOS 14 系統都快要發布了！美國 Google 公司今天終於更新了 iPhone 和 iPad 版 Gmail 應用程式，以支援系統範圍內的深色模式。讓用戶在 iOS 系統內也能用深色界面來安全、快速且方便管理 Google 推出的電子郵件服務

Google希望用「Read Along」 協助小孩培養閱讀與自行學習能力

Google稍早是出名為「Read Along」的app內容，將可透過內建名為「Diya」的虛擬角色，陪伴小孩進行學習，並且提昇閱讀能力。

洗版救星！LINE Labs推「聊天室分類」隱藏版實驗功能

LINE的重度使用者肯定都有個困擾，就是聊天室太多，個人、群組、官方帳號全都混在一起，訊息一多的時候就會眼花撩亂。但現在...

超強免費影相App！ 免去背直接「剪貼」物件到Photoshop

在Photoshop剪裁需要的影像，大家通常都會使用手動為主的「套索工具」或有一定AI支援的「快速選取工具」來勾勒出所需影邊緣來建立選取範圍。但有了法國開發的此AR手機App，用家可以跳過這個需要小心翼翼的去背程序了。

Google Lens加入可念出識別文字 以即將文字內容快速複製到桌機功能

Google稍早針對Google Lens服務作了一些調整更新，其中包含加入可將識別文字內容以語音形式念出，方便辨識螢幕上文字有些吃力的弱視者、老人理解。

延續Free Basics發展項目 Facebook Discover服務讓更多人能免費上網

延續免費上網服務計畫Free Basics發展項目，Facebook宣布推出名為Discover的免費網頁瀏覽服務，讓使用者能透過Android平台app，或是手機行動瀏覽器瀏覽任何網站。

Mozilla希望藉由Private Relay服務 減少使用者電子郵件信箱被塞滿垃圾廣告問題

現代人生活除了脫離不了手機，同時也必須透過電子郵件申請各類網路服務、認證，但也可能因此面臨電子郵件信箱被塞滿垃圾郵件、廣告，甚至釣魚內容等困擾。為了解決此情況，Mozilla日前宣佈針對旗下Firefox瀏覽器提供名為Private Relay的服務，藉由隨機生成的電子郵件名稱，透過信件轉發方式收取郵件，讓使用者能避免實際使用的電子郵件被塞滿不必要的信件。

Google智慧鏡頭新功能！手寫筆記轉文字、鏡頭即時翻譯文字還能唸出來

Google Lens （Google 智慧鏡頭）原本就已有搜尋、翻譯等功能，前陣子加入「用餐」功能，讓你省去拍照、讀取等步驟，直接透過鏡頭翻譯外文菜單後，這個 app 再也不雞肋、變得實用了。

熱門新聞

Epic Games預告 對應更高解像效果與全域照明表現的Unreal Engine 5遊戲引擎

美國將進一步限制 華為於境外使用美國境內技術、設備製作產品

擴充中階5G聯網手機市場 聯發科預告將推出天璣820處理器

創辦人對外展示 Dyson原本有意投入市場競爭的電動車原型

兩度面臨結束營運的Newton Mail 由長期用戶接手復活

《紙片瑪利歐：摺紙國王》 確定將於7月17日上市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。