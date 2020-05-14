分頁魔人救星！Google Chrome推出分頁群組標籤

不論你是極簡主義還是熱愛多工處理者，這項新功能都能讓你的頁面看起來更有條理！

相信不少人在工作時，習慣使用瀏覽器進行「多工處理」開啟數十個分頁是家常便飯。現在Google Chrome 推出了分頁群組標籤功能來幫助我們！

目前 Google 在 Chrome Beta 已經推出新的分頁標籤組功能，鼠標右鍵一按，就能分頁選項歸類，可自行設定標籤組名稱和顏色進行分類。將分頁歸類以後也可以將群組移動或是重新排序。

Google 表示 測試這項新功能數已經有幾個月了，希望找到新方法讓瀏覽器分頁看起來更井然有序，經過 Google 對早期用戶的研究，發現有些人喜歡按主題對 Chrome 標籤進行分組。

如果用戶一次開啟多個分頁，或者正在瀏覽多個購物和評論網站，新功能就能帶來不少幫助。另外，也能按照工作排序的優先進行標籤，像是你可以標註，「急件」、「本週任務」、「未來待辦」。也能幫助追蹤特定任務的進度，將標註設定「尚未開始」、「正在進行」「需要追蹤」和「已完成」。

當然也可以用 emoji 作為提示，可以加上書本符號代表正在閱讀的文章、購物袋符號表示正在比價的購物網站。而這些分類標籤與一般標籤一樣，在關閉重新打開 Chrome 時也會保存已分類群組。

打趣的說，世界上有兩種人，一種是開啟少分頁的極簡主義者，另一種可說是分頁收藏家，對兩種使用習慣的用戶來說，這次 Google Chrome 推出的新功能，能讓兩種族群都受惠。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》