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全世界最多人用的Gmail信箱 終於支援iPhone深色模式了

聯合新聞網 / 愛瘋日報

iOS 14 系統都快要發布了！美國 Google 公司今天終於更新了 iPhone 和 iPad 版 Gmail 應用程式，以支援系統範圍內的深色模式。讓用戶在 iOS 系統內也能用深色界面來安全、快速且方便管理 Google 推出的電子郵件服務

Gmail iOS 版的設定選單裡可選擇淺色、深色、或者是系統默認主題。如選擇後者，那 Gmail 也會隨 iOS 系統設定的變化而自動切換界面配色。

如何更改 Gmail 佈景主題：在 iPhone 上開啟 Gmail App，然後到左上角的「三線圖示」裡選擇「設定」，再滑到下方選擇「主題」裡就有淺色、深色和系統預設三種佈景可切換。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone iOS Gmail

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